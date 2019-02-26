|
Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»
Новости Беларуси. В Беларуси не стоит выбор между контрактной и срочной видами службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 февраля возможные изменения в комплектовании армии обсудили на совещании у Александра Лукашенко.
К тем, кто бегает от призыва, планируют ужесточить санкции. Всю систему отсрочек основательно пересмотрят. Но во всех этих процессах главное – еще раз взвешенность. Коренной ломки быть не должно.
Неотложное требование Александра Лукашенко – навести порядок на всех уровнях – от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников. Принцип здесь один – парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы. Если человек не может нести службу, выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем о том, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью, своих детей, свою жену, любимую в трудной ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»
Новости Беларуси. В Беларуси не стоит выбор между контрактной и срочной видами службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 февраля возможные изменения в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)