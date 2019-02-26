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Минское "Динамо" в присутствии Лукашенко проиграло сборной клубов экстралиги

26.02.2019 22:27 — Разное | Партизан  
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Минское "Динамо" проиграло сборной клубов экстралиги в первом товарищеском матче — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
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Он прошёл во вторник на переполненной "Минск-Арене" (более 15 тысяч человек), на нём присутствовал Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Ошибки защитников и вратаря, нереализация большинства, ограниченный состав стали причинами неудачи команды Андрея Сидоренко, передает "Еврорадио".

Составы команд были следующие. Минское "Динамо": Карнаухов; Евенко — Блум, Хауден — Терещенко — Когалев; Лисовец — Хенкель, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Уиркош — Знахаренко, Бокун — Волков — Литвинов.


Сборная клубов экстралиги: Брикун; Ногачев — Антонов, Гайнетдинов — Дрозд — Лопачук; Крыскин — Мажуга, С. Малявко — Кислый — А. Малявко; Казакевич — Щечин, Кашкар — Кулаков — Амброжейчик; Боголейша — Мицкевич, Стефанович — Развадовский — Жидких.

Шайбы забросили: у динамовцев — Знахаренко (23), Лисовец (31, в большинстве), у сборной — Кислый (20), Стефанович (21, в большинстве), Антонов (37), Малявко (60, в пустые ворота).

Второй товарищеский матч назначен на 28 февраля, он пройдёт на "Чижовка-Арене", начало в 19:30.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проиграло сборной клубов экстралиги в первом товарищеском матче — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
 
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