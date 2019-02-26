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Для 2,7 млн российских должников перекроют белорусскую границу

26.02.2019 22:18 — Разное | Партизан  
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Российским должникам перекроют белорусскую границу.

Весной 2019-го министерства внутренних дел Беларуси и России запустят защищённый канал передачи данных о лицах, которым запрещён выезд за границу в обеих странах. В результате для должников, которым Федеральная служба судебных приставов РФ ограничила выезд за границу за долги (а их 2,7 млн человек), граница с Беларусью перестанет быть прозрачной, информирует rg.ru со ссылкой на Валерия Гайдукевича, председателя комиссии парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.


Соответствующие межправительственные соглашения уже подписаны. Уже прошли испытания канала передачи данных.

"Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев", — говорит Дмитрий Демиденко, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России.

 
 
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Российским должникам перекроют белорусскую границу.
 
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