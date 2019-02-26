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Для 2,7 млн российских должников перекроют белорусскую границу
Российским должникам перекроют белорусскую границу.
Весной 2019-го министерства внутренних дел Беларуси и России запустят защищённый канал передачи данных о лицах, которым запрещён выезд за границу в обеих странах. В результате для должников, которым Федеральная служба судебных приставов РФ ограничила выезд за границу за долги (а их 2,7 млн человек), граница с Беларусью перестанет быть прозрачной, информирует
Соответствующие межправительственные соглашения уже подписаны. Уже прошли испытания канала передачи данных.
"Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев", — говорит Дмитрий Демиденко, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России.
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Российским должникам перекроют белорусскую границу.
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