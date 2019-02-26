Для 2,7 млн российских должников перекроют белорусскую границу

Весной 2019-го министерства внутренних дел Беларуси и России запустят защищённый канал передачи данных о лицах, которым запрещён выезд за границу в обеих странах. В результате для должников, которым Федеральная служба судебных приставов РФ ограничила выезд за границу за долги (а их 2,7 млн человек), граница с Беларусью перестанет быть прозрачной, информируетсо ссылкой на Валерия Гайдукевича, председателя комиссии парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.