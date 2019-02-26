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Бокс. Во время боя тайский спортсмен романтично поцеловал соперника в шею

26.02.2019 22:06 — Разное | Партизан  
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Тайский боксер Саенчай поцеловал соперника во время своего поединка на турнире Thai Fight. Кадры эпизода опубликованы в twitter-аккаунте Jolassanda.

38-летний таец вошел в клинч с соперником и поцеловал его. Рефери принял решение развести бойцов. По итогам поединка тайский спортсмен праздновал победу, ставшую для него 291-й в карьере. 

 
 
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Тайский боксер Саенчай поцеловал соперника во время своего поединка на турнире Thai Fight. Кадры эпизода опубликованы в twitter-аккаунте Jolassanda.
 
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