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Хорватский защитник Дино Штиглец не смог пройти медосмотр в БАТЭ

26.02.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Ожидалось, что 28-летний левый защитник словенской "Олимпии" продолжит карьеру в борисовском клубе, но футболист не получил разрешение на переход от врачей.



По сведениям ekipa.svet24.si, у игрока превышены некоторые показатели в анализах крови, что может указывать на наличие гепатита В. 

Контракт Штиглец с "Олимпией" рассчитан до конца сезона, клуб рассчитывал заработать на трансфере несколько десятков тысяч евро. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро. 

 
 
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Ожидалось, что 28-летний левый защитник словенской "Олимпии" продолжит карьеру в борисовском клубе, но футболист не получил разрешение на переход от врачей.
 
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