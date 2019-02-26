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Хорватский защитник Дино Штиглец не смог пройти медосмотр в БАТЭ
Ожидалось, что 28-летний левый защитник словенской "Олимпии" продолжит карьеру в борисовском клубе, но футболист не получил разрешение на переход от врачей.
По сведениям
Контракт Штиглец с "Олимпией" рассчитан до конца сезона, клуб рассчитывал заработать на трансфере несколько десятков тысяч евро. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
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Ожидалось, что 28-летний левый защитник словенской "Олимпии" продолжит карьеру в борисовском клубе, но футболист не получил разрешение на переход от врачей.
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