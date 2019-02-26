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Лицо в шипах, кожаный хиджаб и шляпа с глазами. Чем удивила Миланская неделя моды

26.02.2019 21:43 — Разное | Партизан  
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По давней традиции, идущей еще от самого Джанни Версаче, гости показа выглядят порой экстравагантнее, чем модели на показе. Как, например, эти fashionista, облаченные в принтованные стеганые «халаты», с безумными прическами и горящими взглядами энтузиастов.

Лицо в шипах, кожаный хиджаб и шляпа с глазами. Чем удивила Миланская неделя моды
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Миланская неделя моды никогда прежде не состязалась в экстравагантности с Лондонской: всегда считалось, что это оплот итальянского шика (порой чрезмерного) и люкса (порой избыточно «дорого-бохатого»). Однако времена меняются: женщины все меньше стремятся с помощью одежды понравиться мужчинам — теперь для них это средство самовыражения или даже политического или социального высказывания. Дизайнеры охотно идут навстречу своим поклонницам, комбинируя несоединимые материалы, превращая макияж едва ли не в плакат, а обувь — в вызывающие артефакты.
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«Нарядность» или, напротив, сдержанная классика, бывшие визитными карточками итальянской моды в прошлые десятилетия, к концу 2010-х потеряли актуальность. Сейчас дизайнеры решительно отказываются от привычных эстетических кодов и позволяют и себе, и своей клиентуре самовыражаться абсолютно свободно. «Носибельность» никого не интересует, зато вызова, эпатажа и провокации — сколько угодно. Цепи и шипы, ошейники и маски, чулки и шпильки — весь арсенал клубов для взрослых демонстрируется на подиуме рядом с футуристическими силуэтами, синтетическими цветами и инновационными технологиями. Кардинальные метаморфозы переживают даже такие консервативные вещи, как мусульманский хиджаб или офисный костюм.

Если же говорить о временах, которые больше всего вдохновляют современных модельеров, то можно уже со всей ответственностью заявить, что настала эпоха реставрации 1980-х. Пиджаки с подчеркнутой линией плеча и широкополые шляпы, микро-шорты и мини-юбки, цветные чулки с кружевными резинками и колготки с леопардовым принтом, ботфорты на шпильке и массивные рейверские кроссовки. Те, кому сейчас сорок, ностальгируют по своей юности, а их юные сыновья и дочери импровизируют на тему фотографий из родительского школьного фотоальбома. И, наконец, еще один тренд: мультикультурализм. На подиумах господствует смешение времен и культур: рокайльные пенюары соседствуют с виниловыми юбками и ангорскими свитерами токийской улицы Харадзюку, а клетчатые рубашки и косички британских школьниц — с чем-то весьма напоминающим эскимосскую парку.



 
 
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По давней традиции, идущей еще от самого Джанни Версаче, гости показа выглядят порой экстравагантнее, чем модели на показе. Как, например, эти fashionista, облаченные в...
 
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