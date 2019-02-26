"Динамо" проиграло сборной клубов экстралиги в первом матче "белорусской суперсерии"

Первый матч хоккейной суперсерии между ХК "Динамо-Минск" и сборной клубов экстралиги завершился победой сборной клубов – 4:2. Игра прошла во вторник вечером на "Минск-Арене".



Шайбы: 0:1 — Кислый (С.Малявко, 19.10). 0:2 — Стефанович (Жидких, 22.33 — бол.). 1:2 — Знахаренко (Хауден, Блум, 25.16). 2:2 — Лисовец (Парфеевец, 30.16). 2:3 — Антонов (36.49). 2:4 — А.Малявко (59.43 — в пустые ворота).

Вторая игра серии пройдет 28 февраля на "Чижовка-Арене". Победителем серии станет команда, одержавшая две победы.

Первый матч серии собрал на "Минск-Арене" более 15 тысяч зрителей. Вход на игру был свободный.

На матче также присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: ХК "Динамо-Минск"