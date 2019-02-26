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"Динамо" проиграло сборной клубов экстралиги в первом матче "белорусской суперсерии"
Первый матч хоккейной суперсерии между ХК "Динамо-Минск" и сборной клубов экстралиги завершился победой сборной клубов – 4:2. Игра прошла во вторник вечером на "Минск-Арене".
Вторая игра серии пройдет 28 февраля на "Чижовка-Арене". Победителем серии станет команда, одержавшая две победы.
Первый матч серии собрал на "Минск-Арене" более 15 тысяч зрителей. Вход на игру был свободный.
На матче также присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Первый матч хоккейной суперсерии между ХК "Динамо-Минск" и сборной клубов экстралиги завершился победой сборной клубов – 4:2. Игра прошла во вторник вечером на...
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