"Травиата" в белорусском Большом 9 марта будет посвящена памяти Андрейса Жагарса

9 марта показ оперы "Травиата" белорусский Большой посвящает памяти Андрейса Жагарса - неординарного художника, яркого человека, друга театра, сообщили в театре. Андрейс Жагарс ушел из жизни в Риге 26 февраля 2019 года в возрасте 60 лет.



Знакомство белорусской публики с творчеством Андрейса Жагарса началось в 2010 году, когда Латвийская Национальная опера представила в рамках I Минского международного Рождественского оперного форума поставленную им "Травиату". Затем минчанам представилась возможность увидеть его спектакль "Манон Леско" в исполнении артистов Эстонской Национальной оперы во время обменных гастролей с Большим театром Беларуси. В 2013 году Михайловский театр из Санкт-Петербурга показал на Минском оперном форуме спектакль "Бал-маскарад" в постановке Андрейса Жагарса. В 2012 году режиссер участвовал в работе международного жюри конкурса Competizione dell’opera, который проходил на сцене Большого театра Беларуси.

"Он часто приезжал в Минск, с радостью отмечал изменения в нашем городском пространстве, общался с журналистами, артистами, поклонниками…", - вспоминают в театре.

В 2017 году поставленная Андрейсом Жагарсом "Травиата" открывала 85-й юбилейный сезон Большого театра Беларуси. Премьера прошла с большим успехом, спектакль стал украшением репертуарной афиши театра.

Режиссер перенес действие оперы из Парижа первой трети XIX века в нашу современность. "Я хочу, чтобы люди переживали за героев буквально до мурашек! А этого надо добиваться, - говорил Жагарс. - Ведь человек может сочувствовать героям в единственном случае: если верит происходящему на сцене".

Во время репетиций режиссер добивался от артистов искренности взаимоотношений, сценической естественности, особой энергетики. А еще утверждал, что взяться за постановку "Травиаты" – "это словно бросить вызов самому себе, ведь существует столько версий этого произведения", и поставить спектакль, который тронет сердца современных зрителей, очень сложно.

"Главное, о чем я хочу сказать, – это о проблеме публичного одиночества, – говорил Андрейс. – Люди создают впечатление хорошей, устроенной, благополучной, комфортной жизни. Но в действительности они безмерно одиноки. За радостью и счастьем скрывается невероятная боль – от непонимания, неискренности, отсутствия друзей и любимых. Как редко можно встретить настоящую любовь. А встретив ее – потерять навсегда. Вот истинная трагедия"…

"Для многих зрителей спектакль Жагарса стал откровением, открыв оперу как жанр прежде всего для молодежной аудитории", - отмечают в театре.