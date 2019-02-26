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27 февраля. События и люди

27.02.2019 06:16 — Разное | Аргументы и факты  
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27 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день полярного (белого) медведя (сейчас в мире насчитывается 20-25 тыс. особей этого вида.

ПРИМЕТЫ:

Кирилл Весноуказчик. Хорошая погода - к морозам. В этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды.

РОДИЛИСЬ:

280 КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ, римский император (306-337 гг.). Поддерживал христианство, на смертном одре приказал крестить себя.

1887 Пётр Николаевич НЕСТЕРОВ, российский военный лётчик, основоположник высшего пилотажа. Первым ввёл крены на вираже, выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в т.ч. 27.8.1913 года - «мёртвую петлю» («петля Нестерова»). Погиб в возрасте 27 лет в воздушном бою, впервые в мире применив таран (против австрийского самолёта).

1891 Дэвид САРНОФФ (Давид Абрамович САРНОВ), американский пионер радио- и телевещания. Родился в Беларуси (в нынешнем Пуховичском районе). В апреле 1912 года именно он поймал сигнал бедствия с тонущего «Титаника».

1913 Ирвин ШОУ, американский прозаик и драматург.

1932 Элизабет Розамунд ТЕЙЛОР, знаменитая американская актриса. Она 8 раз выходила замуж, в том числе дважды за Ричарда БЁРТОНА.

1939 Такада КЕНЗО, японский дизайнер, модельер, парфюмер. Торговая марка «Kenzo» основана в 1976 году.

1945 Даниэль ОЛЬБРЫХСКИЙ, польский актёр. Его цитата: «Надо любить жизнь и любить себя, ибо тот, того, кто не любит себя, того не любит жизнь». В 1987 году в Афинах предотвратил нападение террористов на самолёт.

1956 Анне Тынисовна ВЕСКИ (ВААРМАНН), эстонская певица. Замужем вторым браком.

1957 Татьяна Анатольевна ДОГИЛЕВА, российская актриса. У неё дочь.

1971 Фёкла (Анна) Никитична ТОЛСТАЯ, российская телеведущая. Праправнучка Льва Толстого.

1971 Эвелина Леонидовна ХРОМЧЕНКО, российская телеведущая и эксперт моды. У неё сын Артемий.

СОБЫТИЯ:

1557 Первое российское посольство открылось в Лондоне.

1825 Была опубликована первая глава романа в стихах А.С. ПУШКИНА «Евгений Онегин». Он написан особым стихотворным размером - т.н. «онегинской строфой».

1900 Был основан футбольный клуб «Бавария» (Мюнхен). Кстати, свой первый матч внутреннего чемпионата команда проиграла со счётом 1:7, а первую международную встречу (с чехами) - 0:8! В 2018 году стоимость «Баварии» составила более $3 млрд (4-е место в списке самых дорогих футбольных клубов мира).

1904 Был создан футбольный клуб «Бенфика» (Лиссабон).

1919 Прошла первая в России радиопередача. Вместо азбуки Морзе в эфире впервые прозвучал человеческий голос. Радиопередача осуществлялась из Нижегородской лаборатории изобретателя Михаила БОНЧ-БРУЕВИЧА. Это событие встретило горячую поддержку ЛЕНИНА, который написал Бонч-Бруевичу: «Газета без бумаги и «без расстояний», которую вы делаете, будет великим делом».

1933 Поджог немецкого рейхстага в Берлине. Провокация была использована нацистами для борьбы с антифашистами.

1964 В Минске открылся радиотехнический институт (с 1993 г. - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники).

1984 Американский певец Майкл ДЖЕКСОН получил восемь премий «Грэмми» (рекордное количество) за альбом «Триллер».

2000 Во время катания на снегоходе погибла российская актриса Марина ЛЕВТОВА.

2015 В Москве был убит Борис НЕМЦОВ, российский политик и госдеятель.

 
Теги: Минск
 
 
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