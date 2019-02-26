В Минске подвели итоги работы стран СНГ и ЕС по борьбе с наркотрафиком

Итоги совместной работы стран СНГ и Евросоюза по борьбе с трансграничным наркотрафиком подвели в Минске. За прошлый год удалось перекрыть 29 каналов поставок из-за границы, передает телеканал «МИР 24».

Одной из самых успешных спецопераций стал «Балканский излом». Участие в ней принимали представители силовых ведомств России, Беларуси, Молдовы, Украины и Польши. Удалось задержать не только курьеров, но и верхушку наркокартеля. Чаще всего международные преступные организации занимаются контрабандой гашиша.

«Было задержано больше 60 активных участников и изъято около тонны гашиша на территории всех перечисленных государств. Организаторами являлись граждане Молдовы, которые уже задержаны, по нашей информации. В настоящее время осуществляется их уголовное преследование», – рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич

На территории Беларуси правоохранители ликвидировали также семь подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.