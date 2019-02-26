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Молодежь Беларуси представит в Бишкеке туристические проекты
27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Делегация Белорусского республиканского союза молодежи принимает участие в международном форуме «Развитие туризма» в Бишкеке в рамках работы Молодежного совета ШОС, передает
В форуме принимают участие руководители госорганов, представители международных туроператоров, а также молодежных организаций из Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.
В Беларуси реализуется ряд госпрограмм по развитию туризма как одного из двигателей экономики. В них предусмотрены меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны.
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В форуме принимают участие представители молодежных организаций из Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.
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