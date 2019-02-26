ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодежь Беларуси представит в Бишкеке туристические проекты

27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Делегация Белорусского республиканского союза молодежи принимает участие в международном форуме «Развитие туризма» в Бишкеке в рамках работы Молодежного совета ШОС, передает БЕЛТА.

В форуме принимают участие руководители госорганов, представители международных туроператоров, а также молодежных организаций из Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. 

В Беларуси реализуется ряд госпрограмм по развитию туризма как одного из двигателей экономики. В них предусмотрены меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. 

Ранее эксперты определили лучшие страны СНГ для экскурсионного отдыха. Рейтинг возглавила Беларусь – страна получила 27% голосов. В тройке лидеров также расположились Казахстан и Азербайджан с 22 и 16% голосов соответственно. В топ-5 вошли Узбекистан с 12% и Армения с 9% голосов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В форуме принимают участие представители молодежных организаций из Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко обыграла 25-ю ракетку мира на турнире в Акапулько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика