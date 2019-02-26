Молодежь Беларуси представит в Бишкеке туристические проекты

Делегация Белорусского республиканского союза молодежи принимает участие в международном форуме «Развитие туризма» в Бишкеке в рамках работы Молодежного совета ШОС, передает БЕЛТА .

В форуме принимают участие руководители госорганов, представители международных туроператоров, а также молодежных организаций из Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.

В Беларуси реализуется ряд госпрограмм по развитию туризма как одного из двигателей экономики. В них предусмотрены меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны.