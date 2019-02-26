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Девять секретов долголетия от долгожителей
27.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
«Синие зоны» — это регионы планеты, в которых люди живут дольше, чем в других местах. На этих территориях есть 80-, 90- и столетние люди, а некоторые перешагнули рубеж в 110 лет.
Названы эти регионы в честь бельгийского демографа Мишеля Пулена и итальянского врача Джанни Песа, которые открыли первую «синюю зону» в Барбалье на итальянской Сардинии и пометили ее на карте синим цветом.
Позже американский исследователь Дэн Беттнер нашел еще четыре: Окинава (Япония), Икария (Греция), Лома Линда (США, Калифорния), Никойя Пенинсула (Коста-Рика). В каждой — немало долгожителей, и все эти зоны имеют свои уникальные черты.
Например, на Сардинии больше всего столетних людей, Коста-Рика занимает второе место, на Окинаве — множество женщин-долгожителей, на острове Икария в Эгейском море долго живут буквально все, да еще и почти не подвержены старческой деменции. А Лома Линда — родное место для коммуны адвентистов седьмого дня, чья продолжительность жизни на 10 лет дольше, чем в США в целом.
В чем же их секрет? Целая команда специалистов — врачей, антропологов, демографов, специалистов по питанию, эпидемиологов — под руководством Беттнера несколько лет исследовала эти «синие зоны». Им удалось выделить 9 факторов, влияющих на продолжительность жизни:
Все эти факторы можно свести к двум: ЗОЖ (в широком смысле — питание без переедания и пьянства, тренировки, отвлечение от ежедневного стресса) и коллектив (помимо личных целей, существуют общие цели, к которым нужно стремиться).
Конечно, на продолжительность жизни влияют и другие факторы, в том числе генетика. И вряд ли многим захочется вступать в религиозную секту, чтобы — может быть! — прожить немного дольше. Но в целом эти рекомендации, безусловно, полезны, причем даже здесь и сейчас, а не там и потом!
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«Синие зоны» — это регионы планеты, в которых люди живут дольше, чем в других местах. На этих территориях есть 80-, 90- и...
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