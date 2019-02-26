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Как правильно ухаживать за ногтями в домашних условиях

27.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Как правильно ухаживать за ногтями в домашних условиях

Похвастаться здоровыми, прочными и блестящими ногтями могут, увы, не все. Но даже если у вас нет времени на посещение салона, хотя бы раз в неделю старайтесь уделять своим ногтям должное внимание. Относится в том числе и к мужчинам!

Рассказываем про домашний уход за ногтями.

Ухоженные ногти – одно из лучших украшений наших рук. Если вы – обладатель или обладательница работы, которая постоянно норовит испортить внешний вид ваших ногтей или вы просто любители активного отдыха в виде ударного труда на даче, то вы просто не можете обойтись без наших советов!

Мои ногти выглядят плохо, что делать?

На внешний вид ваших ногтей очень сильно влияет то, чем вы питаетесь. Чтобы они приобрели здоровый вид, включите в свой рацион побольше продуктов, содержащих витамин А (творог, молоко, печень, яйца, рыбу, орехи, морковь, шпинат, тыкву), а также почаще ешьте желе из сока ягод — клюквы, смородины и т. д.

Ногти постоянно слоятся

Проблема расслоения ногтей является очень распространённой. Однако самым простым и доступным средством для избавления от слоистости ногтей являются ванночки с использованием морских или океанических солей. Нагрейте воду до комфортной для вас температуры, добавьте в неё столовую ложку соли и держите кончики пальцев в таком растворе 15-20 минут. Для лечения ногтей такую процедуру нужно проводить ежедневно, для профилактики – 1-2 раза в неделю.

Как обработать ногти самостоятельно?

Как правило, только мастера маникюра знают все ловкости. Только им известно, как на навредить ногтям, сделать их красивыми быстро и легко. Но вы и сами можете обрабатывать свои ногти так, чтобы они выглядели аккуратно и ухоженно. Например, для снятия длины лучше использовать пилочки на картонной основе, которые оказывают очень мягкое воздействие на пластину. При этом важно подпиливать ногти в сухом состоянии и в одном направлении. Советуем приобрести пилочки разных жесткостей и бафик, чтобы полировать ногти после подпиливания.

Кутикулу, которая также является частью ноготков, не обязательно все время обрезать, иногда ее можно просто отодвинуть, смягчив специальными средствами. А вот омертвевшие клетки кожи и заусенцы по краям нужно отрезать. Делается это щипцами, но действовать нужно очень аккуратно, чтобы не отрезать «живую» кожу, иначе возникнет воспаление и маникюр будет безнадежно испорчен. Также будьте осторожны и не занесите себе никакую инфекцию!

Таким образом, придерживаясь этих достаточно простых советов вы сможете сделать свои ногти красивыми.

Несколько небольших советов, чтобы ваши ногти дольше оставались ухоженными:

  • Всегда нужно защищать руки резиновыми перчатками при уборке дома и во время мытья посуды, чтобы химические реагенты не разъедали ногтевую пластину и нежную кожу пальцев.

  • Зимой необходимо носить перчатки из натуральных материалов, защищая ногти от мороза и перепада температур, а летом руки нужно тщательно смазывать увлажняющим кремом.

  • Избавится от желтизны и въевшейся грязи после работы на даче поможет лимон. В мякоть фрукта нужно погрузить ногти на 3-5 минут, после чего смыть.

  • Ногтям просто необходимы регулярные питательные и укрепляющие ванночки.

  • Витамины также необходимы для поддержания здоровья ногтевой пластины. Витаминные комплексы для ногтей можно принимать внутрь или же втирать, как масло.

  • Необходимо следить за длиной ногтей, не допуская расслоения и ломкости. Как только ногтевая пластина достигла «критической» длины, нужно срочно сделать маникюр, спилив лишнее до того, как появятся повреждения.

 
 
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Похвастаться здоровыми, прочными и блестящими ногтями могут, увы, не все. Но даже если у вас нет времени на посещение салона, хотя бы...
 
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