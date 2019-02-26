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Помощник Президента побывал сегодня на Ивьевщине

27.02.2019 — Разное | Ивьевский край  
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На Ивьевщине сегодня побывал с рабочим визитом помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович. 

Помощник Президента побывал сегодня на Ивьевщине

В первой половине дня он посетил Вороновский район. 
В Ивьевском райисполкоме Иван Антонович встретился с членами постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, чтобы обсудить актуальные вопросы реализации Декрета N 3 " О содействии занятости населения". В рабочем совещании приняли участие члены районного исполннительного клмитета во главе с председателем райисполкома Александром Ивановичем Булаком. 

Помощник Президента побывал сегодня на Ивьевщине

Обсуждалась актуальные вопросы в работе комиссии в связи с приближающимся окончанием срока подтверждения статуса каждым трудоспособным гражданином своей занятости в экономике. Отмечались характерные для региона особенности и приоритеты в выборе рода дкятельности, если это самозанятость. 

Помощник Президента побывал сегодня на Ивьевщине

Как заметил помощник Президента-инспектор по Гродненской области, власть на местах должна сделать все, чтобы каждый трудоспособный гражданин мог реализовать себя в трудовой деятельности согласно своим предпочтениям и профессиональной подготовке, чтобы при желании овладеть новой востребованной специальностью оказывалось содействие, предусмотренное законодательством. - Надо всячески поддерживать тех, кто хочет открыть собственное дело. Для этого необходимо проводить разъяснительную работу о приоритетных направлениях малого бизнеса в конкретном регионе, о предоставляемых государством субсидиях на открытие собственного дела, о наличии пригодных для организации новых производств неиспользуемых площадей, имеющихся на территории района. Создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда - решение этой задачи должно быть в числе приоритетных для местных органов власти. 
Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы каждый человек чувствовал себя востребованным там, где он родился, где у него дом и семья, - подчеркнул Иван Антонович.

Далее Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гродненской области обсудил с руководством района сложившуюся экономическую ситуацию, в том числе в агропромышленном комплексе Ивьевщины и сфере бытового обслуживания населения Ивьевщины. 
Рабочая поездка Ивана Антоновича в наш район завершилась посещением ООО " ЛидаТехмаш" и ряда учреждений социальной сферы города.

Т. Болотова.

 
 
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На Ивьевщине сегодня побывал с рабочим визитом помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович.  В...
 
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