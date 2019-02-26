Помощник Президента побывал сегодня на Ивьевщине

На Ивьевщине сегодня побывал с рабочим визитом помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович.





В первой половине дня он посетил Вороновский район.

В Ивьевском райисполкоме Иван Антонович встретился с членами постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, чтобы обсудить актуальные вопросы реализации Декрета N 3 " О содействии занятости населения". В рабочем совещании приняли участие члены районного исполннительного клмитета во главе с председателем райисполкома Александром Ивановичем Булаком.





Обсуждалась актуальные вопросы в работе комиссии в связи с приближающимся окончанием срока подтверждения статуса каждым трудоспособным гражданином своей занятости в экономике. Отмечались характерные для региона особенности и приоритеты в выборе рода дкятельности, если это самозанятость.





Как заметил помощник Президента-инспектор по Гродненской области, власть на местах должна сделать все, чтобы каждый трудоспособный гражданин мог реализовать себя в трудовой деятельности согласно своим предпочтениям и профессиональной подготовке, чтобы при желании овладеть новой востребованной специальностью оказывалось содействие, предусмотренное законодательством. - Надо всячески поддерживать тех, кто хочет открыть собственное дело. Для этого необходимо проводить разъяснительную работу о приоритетных направлениях малого бизнеса в конкретном регионе, о предоставляемых государством субсидиях на открытие собственного дела, о наличии пригодных для организации новых производств неиспользуемых площадей, имеющихся на территории района. Создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда - решение этой задачи должно быть в числе приоритетных для местных органов власти.

Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы каждый человек чувствовал себя востребованным там, где он родился, где у него дом и семья, - подчеркнул Иван Антонович.

Далее Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гродненской области обсудил с руководством района сложившуюся экономическую ситуацию, в том числе в агропромышленном комплексе Ивьевщины и сфере бытового обслуживания населения Ивьевщины.

Рабочая поездка Ивана Антоновича в наш район завершилась посещением ООО " ЛидаТехмаш" и ряда учреждений социальной сферы города.

Т. Болотова.