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Вратарь МЮ отказался от зарплаты 20,4 млн. евро
Вратарь Давид де Хеа отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»,
Клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой 20,4 млн евро в год, но футболист ответил отказом.
Отмечается, что подписание нового контракта может сделать де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.
Нынешний контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.
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Вратарь Давид де Хеа отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».
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