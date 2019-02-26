Вратарь МЮ отказался от зарплаты 20,4 млн. евро





Клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой 20,4 млн евро в год, но футболист ответил отказом.





Отмечается, что подписание нового контракта может сделать де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.





Нынешний контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.



