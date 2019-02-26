Въезд в центр Венеции станет платным

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Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.





"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе", – сказал член совета Джованни Джусто.





По его словам, пока плата вводится в экспериментальном порядке. В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями.





На первом этапе сбор составит 3 евро с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.





Напомним, Венеция расположилась на третьем месте в списке городов, которые больше всего страдают от туристов. Ранее священник в Венеции предложил ввести налог на глубокие декольте у невест.



