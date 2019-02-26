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Картина Моне ушла с молотка за 32 миллиона евро

27.02.2019 06:21 — Разное | Партизан  
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Картину Клода Моне Дворец дожей продали на торгах в Лондоне за 32 миллиона евро, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.


Картина Клода Моне Дворец дожей

"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром", – говорится в сообщении.
 
Покупатель Дворца дожей пожелал остаться неизвестным.

Напомним, ранее на аукционе в Германии не смогли продать пять картин, приписываемых лидеру немецких нацистов Адольфу Гитлеру.


 
 
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Картину Клода Моне Дворец дожей продали на торгах в Лондоне за 32 миллиона евро, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
 
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