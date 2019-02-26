Сколько стоят продукты в Беларуси и соседних странах

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Средние величины цен на продукты возьмем с сайта numbeo.com, т.к. его сервисы собирают и унифицируют статистические данные разных стран по единой методологии. Информация представлена по состоянию на февраль текущего года.

Сколько стоит гарнир

Начнем сравнение с «гарнира».

Беларусь Россия Украина Литва Латвия Польша Белый хлеб 1 кг 2,57р. 2,18р. 1,84р. 4,88р. 3,89р. 3,12р. Рис белый 1 кг 2,48р. 1,99р. 2,01р. 3,49р. 3,06р. 1,82р. Картофель 1 кг 0,90р. 1,03р. 0,71р. 0,83р. 1,11р. 1,01р.

По дешевизне всего набора Беларусь оказалась позади Украины и России. Немного удивляет, что традиционный для белорусов картофель оказался заметно дешевле в Литве и Украине.

Яйца и молочные продукты

Эти продукты Беларусь производит сама и в избытке. Цены на них сложились так:

Беларусь Россия Украина Литва Латвия Польша Яйцо куриное, 1 дес. 1,98р. 1,94р. 2,05р. 3,01р. 3,26р. 3,53р. Молоко, 1 л 1,48р. 1,90р. 1,78р. 2,12р. 2,20р. 1,32р. Сыр молочный, 1 кг 12,45р. 15,96р. 13,01р. 17,14р. 15,00р. 12,71р.

Все три категории по совокупности в Беларуси дешевле. Однако яйца в России в среднем стоят чуть дешевле, а польское молоко дешевле белорусского.