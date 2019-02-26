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Сколько стоят продукты в Беларуси и соседних странах

27.02.2019 06:22 — Разное | Myfin  
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Сколько стоят продукты в Беларуси и соседних странах
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Средние величины цен на продукты возьмем с сайта numbeo.com, т.к. его сервисы собирают и унифицируют статистические данные разных стран по единой методологии. Информация представлена по состоянию на февраль текущего года.

Сколько стоит гарнир

Начнем сравнение с «гарнира».

 
Беларусь
Россия
Украина
Литва
Латвия
Польша
Белый хлеб 1 кг
2,57р.
2,18р.
1,84р.
4,88р.
3,89р.
3,12р.
Рис белый 1 кг
2,48р.
1,99р.
2,01р.
3,49р.
3,06р.
1,82р.
Картофель 1 кг
0,90р.
1,03р.
0,71р.
0,83р.
1,11р.
1,01р.

По дешевизне всего набора Беларусь оказалась позади Украины и России. Немного удивляет, что традиционный для белорусов картофель оказался заметно дешевле в Литве и Украине.

Яйца и молочные продукты

Эти продукты Беларусь производит сама и в избытке. Цены на них сложились так:

 
Беларусь
Россия
Украина
Литва
Латвия
Польша
Яйцо куриное, 1 дес.
1,98р.
1,94р.
2,05р.
3,01р.
3,26р.
3,53р.
Молоко, 1 л
1,48р.
1,90р.
1,78р.
2,12р.
2,20р.
1,32р.
Сыр молочный, 1 кг
12,45р.
15,96р.
13,01р.
17,14р.
15,00р.
12,71р.

Все три категории по совокупности в Беларуси дешевле. Однако яйца в России в среднем стоят чуть дешевле, а польское молоко дешевле белорусского.

 
 
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Myfin.by решил сравнить, сколько стоят продукты питания в Беларуси и сколько за них отдают жители соседних стран.
 
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