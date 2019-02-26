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Азаренко обыграла 25-ю ракетку мира на турнире в Акапулько
Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.
В матче 1/16 финала Виктория Азаренко (№ 50 WTA) уверенно (6:1, 6:2) обыграла 25-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз, имевшую на турнире 2-й номер посева.
В 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко станет германская теннисистка Татьяна Мария (№69 WTA).
В парном разряде турнира в Акапулько Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай вышла в четвертьфинал, победив в матче 1/8 финала интернациональный дуэт Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (7:3), 6:3.
В четвертьфинале Азаренко и Чжэн Сайсай будут соперничать с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия) / Йоханна Конта (Великобритания).
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Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.
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