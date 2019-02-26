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Азаренко обыграла 25-ю ракетку мира на турнире в Акапулько

27.02.2019 06:59 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.


Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

В матче 1/16 финала Виктория Азаренко (№ 50 WTA) уверенно (6:1, 6:2) обыграла 25-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз, имевшую на турнире 2-й номер посева.

В 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко станет германская теннисистка Татьяна Мария (№69 WTA).

В парном разряде турнира в Акапулько Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай вышла в четвертьфинал, победив в матче 1/8 финала интернациональный дуэт Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (7:3), 6:3.

В четвертьфинале Азаренко и Чжэн Сайсай будут соперничать с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия) / Йоханна Конта (Великобритания).

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.
 
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