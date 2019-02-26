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В Московском районе города Бреста состоялся финал конкурса талантов «Минута Славы - 2019»

27.02.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В отборочном этапе конкурса приняло участие более 50 талантливых ребят и девушек со всего Московского района Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63856.php

В Московском районе города Бреста состоялся финал конкурса талантов «Минута Славы - 2019»

В финал по результатам судейской коллегии прошло 16 участников. Главными организаторами конкурса являются Московский районный комитет ОО «БРСМ» города Бреста, управление по образованию Московского района, творческий центр «АртПиппер».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63856.php

В Московском районе города Бреста состоялся финал конкурса талантов «Минута Славы - 2019»

Конкурс проходил в стенах ГУО «Средняя школа №12 г.Бреста имени К.Л.Губаревича», как обладателя Гран-при конкурса 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63856.php

В Московском районе города Бреста состоялся финал конкурса талантов «Минута Славы - 2019»

В финале конкурса членам жюри: начальнику отдела по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Саюку Игорю, методисту ГУО «Учебно-методический кабинет Московского района г.Бреста» Худобко Юлии, первому секретарю Московского РК ОО «БРСМ» г.Бреста Сыроватко Владимиру, руководителю танцевальной студии «DIAMOND» Полякову Владиславу, руководителю творческого центра «АртПиппер» Татьяне Пиппер и певице, телеведущей Ангелине Пиппер, предстояло выбрать победителей в 3 номинациях и обладателя Гран-при конкурса «Минута Славы - 2019».

 
Теги: Брест
 
 
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  В отборочном этапе конкурса приняло участие более 50 талантливых ребят и девушек со всего Московского района Бреста. В финал по результатам судейской коллегии...
 
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