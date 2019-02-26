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Виктория Азаренко выиграла в матче турнира в Акапулько

27.02.2019 07:18 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление в одиночном разряде турнира в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ej.by 

Сегодня в стартовом матче одиночного разряда белоруска встречалась с американкой Даниэль Коллинз (25) и уверенно победила в двух сетах - 6:1, 6:2. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет немецкая теннисистка Татьяна Мария (59). До этого Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн вышли в четвертьфинал парного разряда.


 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление в одиночном разряде турнира в мексиканском...
 
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