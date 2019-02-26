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Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

27.02.2019 07:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет в матче открыла сборная экстралиги: под занавес первого периода забросил Артем Кислый. На первой минуте второй двадцатиминутки соперник «Динамо» вел уже с преимуществом в два балла (отличился Михаил Стефанович). 

До конца второго периода «зубры» сумели сравнять: это сделали Знахаренко на 26-й и Лисовец на 31-й, но сборная экстралиги вновь вышла вперед на 37-й (Антонов).

Точку в матче поставил Александр Малявко, забросивший в пустые ворота минчан за 15 секунд до финальной сирены.

Серия матчей между «Динамо» и сборной клубов экстралиги проходит до двух побед. Вторая игра состоится 28 февраля. 

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»
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Теги: Минск
 
 
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Итог встречи – 4:2 в пользу игроков из сильнейшего дивизиона открытого чемпионата Беларуси.
 
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