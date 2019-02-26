Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

Счет в матче открыла сборная экстралиги: под занавес первого периода забросил Артем Кислый. На первой минуте второй двадцатиминутки соперник «Динамо» вел уже с преимуществом в два балла (отличился Михаил Стефанович).

До конца второго периода «зубры» сумели сравнять: это сделали Знахаренко на 26-й и Лисовец на 31-й, но сборная экстралиги вновь вышла вперед на 37-й (Антонов).

Точку в матче поставил Александр Малявко, забросивший в пустые ворота минчан за 15 секунд до финальной сирены.