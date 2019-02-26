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От бесплатных покупок в супермаркете до билетов на самолет: как собирать и куда тратить баллы по карточке

27.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Когда вы платите карточкой в магазине или кафе, банк частенько дарит какие-то бонусы. Это может быть кэшбэк (возврат части потраченных денег) или скидка на какой-то товар, а еще можно накапливать мили/баллы, которые потом станут деньгами. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть карты с баллами, сколько они стоят и что можно за них «купить».

Мы собрали информацию о личных дебетовых картах, по которым можно накапливать баллы.


фото с сайта: pixabay.com

Напомним, что в рамках программы лояльности «Моцная картка» кроме скидок, тоже можно собирать баллы, за каждые потраченные 10 рублей — 1 балл. Баллы можно обменять на бонусные предложения — специальные скидки от предприятий-участников и другие привилегии, представленные на сайте bestcard.by в разделе «Скидки за баллы». Банки-участники программы: Альфа-Банк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, БелВЭБ, Технобанк, Паритетбанк, Банк Решение, РРБ-Банк, Белинвестбанк.

Все карточки белорусских банков. Заказ карты online

Банк

Описание программы

Стоимость

МТБанк

MasterCard PayPass Халва+

Начисляются баллы за безналичные оплаты 1% (для карт в BYN) и 0,5% (для карт в USD, EUR).

Бонусные баллы по операциям в магазинах-партнерах (6000+) до 10%. Потом их можно обменять на товары в тех же магазинах-партнерах. https://www.halva.by/shops

Ежегодная оплата — 19,90 руб. Срок действия — 3 года.

Mastercard Black Edition Hello, world!

За ежедневные покупки в РБ и за рубежом начисляются мили, которые потом можно использовать для покупки билетов на tickets.by.

Можно пользоваться привилегиями в более 1000 аэропортах мира.

На все безналичные операции начисляется 1% от потраченной суммы, также есть акционные возвраты с бОльшим %, он зависит от магазинов-партнеров, где приобретаете товары. Повышенный возврат 3% от потраченной суммы в такси, кафе и авиа.

Стоимость за выпуск карты Hello, World составляет 60 р. и плата за сервисное обслуживание 1 раз в месяц 10 р.

Срок действия — 2 года, за выпуск карты Hello, World платите один раз за 2 года.

Альфа-Банк

К картам банка можно подключить услугу «Альфа-Белавиа» и накапливать баллы от оплаты покупок и потом покупать за них билеты в «Белавиа». 1,25 балла начисляется за каждый евро по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition и 1 балл — за каждый потраченный евро по остальным типам карт.

Подключить услугу можно ко всем картам, кроме кредитных, типа Unembossed, к картам в рамках продукта «Карта № 1», «AliExpress», «Alfa-life», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «А-Курс» и «Суперкупилка».

Оплата услуги 1 EUR в месяц.

MasterCard World «Суперкупилка»

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Получаете 15 приветственных баллов за первые полгода пользования. А также 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах. Затем накопленные бонусы можно потратить на покупки в магазинах «Соседи».

Обслуживание — 1,99 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Visa AliExpress

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Кэшбэк накапливается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов;

за покупки в онлайне — 1%;

за покупки в оффлайне — 0,5%.

Собирать баллы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.

Обслуживание — 1.49 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года

Белагропромбанк

Mastercard World «О-GO!»

По карте можно получать FITкоины при оплате товаров (услуг) в организациях торговли (сервиса), а также при расчете в интернете. За каждые потраченные 10 руб. начисляется 1 FITкоин (балл). В том числе FITкоины начисляются за шаги (за пройденные 10 000 шагов в день — 1 балл). Для этого нужно установить одно из фитнес-приложений: Google Fit для Android или «Здоровье» для IOS.

Баллы можно обменивать на подарки (например, на бутылку для воды BioTechUSA, чехол с креплением на руку Bradex SF 0080, напольные электронные весы Kitfort KT-804−5, рюкзак Cagia 480 896, тюбинг-ватрушку VATRUSHKA S-VT-100).

20 руб/ежегодно и 3 руб./месяц. Срок действия — 3 года.

Белгазпромбанк

Visa Bonus «Разам з намi»

Банк начисляет баллы в размере 1% от суммы безналичных операций. И отдельно АЗС начисляет свои баллы (градация процентов зависит от программы карты лояльности АЗС) при расчете на заправке. Потом за эти баллы можно приобретать товары и бензин на АЗС Газпромнефть.

Банк не начисляет баллы за расчет на почте, оплате дорожных чеков, в интернет-банке, моб. приложении и смс-платежах; при оплате связи, интернета, коммунальных услуг; оплате на АЗС, парковках; покупки авиа- и жд- билетов; расчете в бакалейных продуктовых магазинах и супермаркетах; безналичные операции в пользу благотворительных/общественных организаций.

Карта выпускается только в белорусских рублях. Если у вас нет карты в бел. рублях банка, то выпуск и обслуживание будет бесплатный. Срок действия — до 5 лет

Приорбанк

К картам Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite можно подключить программу «PriorPlus» и получать баллы за расчет картой. При регистрации в программе каждый новый участник получает 5 баллов. По карте Visa Gold начисляется 1% от суммы за оплаты внутри страны и 1,2% за оплаты за границей. По Visa Platinum — 1% и 1.5%, по Visa Infinite — 1.5% и 2%.

Потом баллы можно обменивать на подарочные сертификаты партнеров (например, Мила, ГиперМолл, «Е-доставка», 21 vek, LaModa, MotherCare, Next, kvitki.by и др.) авиаперелеты, оплату отелей, аренду автомобиля и другое. Программой также предусмотрен и cashback-сервис, с помощью которого можно получать дополнительные баллы в размере до 65% от суммы покупки в онлайн-магазинах, например, на AliExpress, Booking.com, Ebay, Aviasales, Agoda и других магазинах-партнерах.

Visa Gold: через сайт/интернет-банк — 135 руб. за весь срок, при заказе в отделении/по телефону — 150 руб. Или можно оформить ежемесячное списание по 6 руб. Visa Platinum — через сайт/интернет-банк — 330 руб. за весь срок, при заказе в отделении/по телефону — 350 руб. Или можно оформить ежемесячное списание по 12 руб. Visa Infinite — 500 руб/год. Срок действия карт — 4 года.

БПС-Сбербанк

MasterCard World ComPass. Кроме кэшбека 0,8%, по программе

Sky Club за каждый списанный 1 EUR зачисляется 1 балл. Накопленные баллы можно обменять на авиабилеты (более 400 авиаперевозчиков), оплату за отель (более 300 тыс. отелей по всему миру) или услуги трансфера (в 20 странах Европы).

1 год обслуживания карты — 50 BYN, за 2 года — 90 BYN, за 3 года — 120 BYN.

Описание программы

Стоимость
МТБанк

MasterCard PayPass Халва+

Начисляются баллы за безналичные оплаты 1% (для карт в BYN) и 0,5% (для карт в USD, EUR).

Бонусные баллы по операциям в магазинах-партнерах (6000+) до 10%. Потом их можно обменять на товары в тех же магазинах-партнерах. https://www.halva.by/shops

Ежегодная оплата — 19,90 руб. Срок действия — 3 года.

Mastercard Black Edition Hello, world!

За ежедневные покупки в РБ и за рубежом начисляются мили, которые потом можно использовать для покупки билетов на tickets.by.

Можно пользоваться привилегиями в более 1000 аэропортах мира.

На все безналичные операции начисляется 1% от потраченной суммы, также есть акционные возвраты с бОльшим %, он зависит от магазинов-партнеров, где приобретаете товары. Повышенный возврат 3% от потраченной суммы в такси, кафе и авиа.

Стоимость за выпуск карты Hello, World составляет 60 р. и плата за сервисное обслуживание 1 раз в месяц 10 р.

Срок действия — 2 года, за выпуск карты Hello, World платите один раз за 2 года.
Альфа-Банк

К картам банка можно подключить услугу «Альфа-Белавиа» и накапливать баллы от оплаты покупок и потом приобретать за них билеты в «Белавиа». 1,25 балла начисляется за каждый евро по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition и 1 балл — за каждый потраченный евро по остальным типам карт. Подключить услугу можно ко всем картам, кроме кредитных, типа Unembossed, к картам в рамках продукта «Карта № 1», «AliExpress», «Alfa-life», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «А-Курс» и «Суперкупилка».

Оплата услуги 1 EUR в месяц.

MasterCard World «Суперкупилка»

Отправить заявку

Получаете 15 приветственных баллов за первые полгода пользования. А также 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах. Затем накопленные бонусы можно потратить на покупки в магазинах «Соседи».

Обслуживание — 1,99 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Visa AliExpress

Отправить заявку

Кэшбэк накапливается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов;

за покупки в онлайне — 1%;

за покупки в оффлайне — 0,5%.

Собирать баллы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.

Обслуживание — 1.49 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года
Белагропромбанк

Mastercard World «О-GO!»

По карте можно получать FITкоины при оплате товаров (услуг) в организациях торговли (сервиса), а также при расчете в интернете. За каждые потраченные 10 руб. начисляется 1 FITкоин (балл). В том числе FITкоины начисляются за шаги (за пройденные 10 000 шагов в день — 1 балл). Для этого нужно установить одно из фитнес-приложений: Google Fit для Android или «Здоровье» для IOS.

Баллы можно обменивать на подарки (например, на бутылку для воды BioTechUSA, чехол с креплением на руку Bradex SF 0080, напольные электронные весы Kitfort KT-804−5, рюкзак Cagia 480 896, тюбинг-ватрушку VATRUSHKA S-VT-100).

20 руб/ежегодно и 3 руб./месяц. Срок действия — 3 года.
Белгазпромбанк

Visa Bonus «Разам з намi»

Банк начисляет баллы в размере 1% от суммы безналичных операций. И отдельно АЗС начисляет свои баллы (градация процентов зависит от программы карты лояльности АЗС) при расчете на заправке. Потом за эти баллы можно приобретать товары и бензин на АЗС Газпромнефть.

Банк не начисляет баллы за расчет на почте, оплате дорожных чеков, в интернет-банке, моб. приложении и смс-платежах; при оплате связи, интернета, коммунальных услуг; оплате на АЗС, парковках; покупки авиа- и жд- билетов; расчете в бакалейных продуктовых магазинах и супермаркетах; безналичные операции в пользу благотворительных/общественных организаций. Подробнее о начислении баллов можно узнать по телефону 8 017 239 06 09.

Карта выпускается только в белорусских рублях. Если у вас нет карты в бел. рублях банка, то выпуск и обслуживание будет бесплатный. Срок действия — до 5 лет
Приорбанк

К картам Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite можно подключить программу «PriorPlus» и получать баллы за расчет картой. При регистрации в программе каждый новый участник получает 5 баллов. По карте Visa Gold начисляется 1% от суммы за оплаты внутри страны и 1,2% за оплаты за границей. По Visa Platinum — 1% и 1.5%, по Visa Infinite — 1.5% и 2%. Потом баллы можно обменивать на подарочные сертификаты партнеров (например, Мила, ГиперМолл, «Е-доставка», 21 vek, LaModa, MotherCare, Next, kvitki.by и др.) авиаперелеты, отель, аренду автомобиля и другое. Программой также предусмотрен и cashback-сервис, с помощью которого можно получать дополнительные баллы в размере до 65% от суммы покупки в онлайн-магазинах, например, на AliExpress, Booking.com, Ebay, Aviasales, Agoda и других магазинах-партнерах.

Visa Gold: через сайт/интернет-банк — 135 руб. за весь срок, при заказе в отделении/по телефону — 150 руб. Или можно оформить ежемесячное списание по 6 руб. Visa Platinum — через сайт/интернет-банк — 330 руб. за весь срок, при заказе в отделении/по телефону — 350 руб. Или можно оформить ежемесячное списание по 12 руб. Visa Infinite — 500 руб/год. Срок действия карт- 4 года.
БПС-Сбербанк

MasterCard World ComPass. Кроме кэшбека 0,8%, по программе

Sky Club за каждый списанный 1 EUR зачисляется 1 балл. Накопленные баллы можно обменять на авиабилеты (более 400 авиаперевозчиков), оплату за отель (более 300 тыс. отелей по всему миру) или услуги трансфера (в 20 странах Европы).

1 год обслуживания карты — 50 BYN, за 2 года — 90 BYN, за 3 года — 120

BYN.
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть карты с баллами, сколько они стоят и что можно обменять на эти бонусы.
 
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