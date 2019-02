От бесплатных покупок в супермаркете до билетов на самолет: как собирать и куда тратить баллы по карточке

Срок действия — 2 года, за выпуск карты Hello, World платите один раз за 2 года.

Стоимость за выпуск карты Hello, World составляет 60 р. и плата за сервисное обслуживание 1 раз в месяц 10 р.

Mastercard Black Edition Hello, world!

Альфа-Банк

К картам банка можно подключить услугу «Альфа-Белавиа» и накапливать баллы от оплаты покупок и потом покупать за них билеты в «Белавиа». 1,25 балла начисляется за каждый евро по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition и 1 балл — за каждый потраченный евро по остальным типам карт. Подключить услугу можно ко всем картам, кроме кредитных, типа Unembossed, к картам в рамках продукта «Карта № 1», «AliExpress», «Alfa-life», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «А-Курс» и «Суперкупилка».