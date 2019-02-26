От бесплатных покупок в супермаркете до билетов на самолет: как собирать и куда тратить баллы по карточке

Описание программы Стоимость

МТБанк

MasterCard PayPass Халва+

Начисляются баллы за безналичные оплаты 1% (для карт в BYN) и 0,5% (для карт в USD, EUR). Бонусные баллы по операциям в магазинах-партнерах (6000+) до 10%. Потом их можно обменять на товары в тех же магазинах-партнерах. https://www.halva.by/shops Ежегодная оплата — 19,90 руб. Срок действия — 3 года.

Mastercard Black Edition Hello, world! За ежедневные покупки в РБ и за рубежом начисляются мили, которые потом можно использовать для покупки билетов на tickets.by. Можно пользоваться привилегиями в более 1000 аэропортах мира. На все безналичные операции начисляется 1% от потраченной суммы, также есть акционные возвраты с бОльшим %, он зависит от магазинов-партнеров, где приобретаете товары. Повышенный возврат 3% от потраченной суммы в такси, кафе и авиа. Стоимость за выпуск карты Hello, World составляет 60 р. и плата за сервисное обслуживание 1 раз в месяц 10 р. Срок действия — 2 года, за выпуск карты Hello, World платите один раз за 2 года.

Альфа-Банк

К картам банка можно подключить услугу «Альфа-Белавиа» и накапливать баллы от оплаты покупок и потом приобретать за них билеты в «Белавиа». 1,25 балла начисляется за каждый евро по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition и 1 балл — за каждый потраченный евро по остальным типам карт. Подключить услугу можно ко всем картам, кроме кредитных, типа Unembossed, к картам в рамках продукта «Карта № 1», «AliExpress», «Alfa-life», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «А-Курс» и «Суперкупилка». Оплата услуги 1 EUR в месяц.

MasterCard World «Суперкупилка» Отправить заявку Получаете 15 приветственных баллов за первые полгода пользования. А также 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах. Затем накопленные бонусы можно потратить на покупки в магазинах «Соседи». Обслуживание — 1,99 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Visa AliExpress Отправить заявку Кэшбэк накапливается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%. Собирать баллы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку. Обслуживание — 1.49 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года

Белагропромбанк

Mastercard World «О-GO!» По карте можно получать FITкоины при оплате товаров (услуг) в организациях торговли (сервиса), а также при расчете в интернете. За каждые потраченные 10 руб. начисляется 1 FITкоин (балл). В том числе FITкоины начисляются за шаги (за пройденные 10 000 шагов в день — 1 балл). Для этого нужно установить одно из фитнес-приложений: Google Fit для Android или «Здоровье» для IOS. Баллы можно обменивать на подарки (например, на бутылку для воды BioTechUSA, чехол с креплением на руку Bradex SF 0080, напольные электронные весы Kitfort KT-804−5, рюкзак Cagia 480 896, тюбинг-ватрушку VATRUSHKA S-VT-100). 20 руб/ежегодно и 3 руб./месяц. Срок действия — 3 года.

Белгазпромбанк

Visa Bonus «Разам з намi» Банк начисляет баллы в размере 1% от суммы безналичных операций. И отдельно АЗС начисляет свои баллы (градация процентов зависит от программы карты лояльности АЗС) при расчете на заправке. Потом за эти баллы можно приобретать товары и бензин на АЗС Газпромнефть. Банк не начисляет баллы за расчет на почте, оплате дорожных чеков, в интернет-банке, моб. приложении и смс-платежах; при оплате связи, интернета, коммунальных услуг; оплате на АЗС, парковках; покупки авиа- и жд- билетов; расчете в бакалейных продуктовых магазинах и супермаркетах; безналичные операции в пользу благотворительных/общественных организаций. Подробнее о начислении баллов можно узнать по телефону 8 017 239 06 09. Карта выпускается только в белорусских рублях. Если у вас нет карты в бел. рублях банка, то выпуск и обслуживание будет бесплатный. Срок действия — до 5 лет

Приорбанк

К картам Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite можно подключить программу «PriorPlus» и получать баллы за расчет картой. При регистрации в программе каждый новый участник получает 5 баллов. По карте Visa Gold начисляется 1% от суммы за оплаты внутри страны и 1,2% за оплаты за границей. По Visa Platinum — 1% и 1.5%, по Visa Infinite — 1.5% и 2%. Потом баллы можно обменивать на подарочные сертификаты партнеров (например, Мила, ГиперМолл, «Е-доставка», 21 vek, LaModa, MotherCare, Next, kvitki.by и др.) авиаперелеты, отель, аренду автомобиля и другое. Программой также предусмотрен и cashback-сервис, с помощью которого можно получать дополнительные баллы в размере до 65% от суммы покупки в онлайн-магазинах, например, на AliExpress, Booking.com, Ebay, Aviasales, Agoda и других магазинах-партнерах. Visa Gold: через сайт/интернет-банк — 135 руб. за весь срок, при заказе в отделении/по телефону — 150 руб. Или можно оформить ежемесячное списание по 6 руб. Visa Platinum — через сайт/интернет-банк — 330 руб. за весь срок, при заказе в отделении/по телефону — 350 руб. Или можно оформить ежемесячное списание по 12 руб. Visa Infinite — 500 руб/год. Срок действия карт- 4 года.

БПС-Сбербанк