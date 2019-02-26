ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В местах «большого» ремонта на МКАД заузили полосы. Проверили, стало ли лучше ездить

27.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Из-за «большого» ремонта на МКАД новости о заторах там уже никого не удивляют. Еще месяц назад дорожники обещали, что постараются сделать так, чтобы машины поехали быстрее. Решение нашли и внедрили в конце прошлой недели: на 25-м км кольцевой (район пр. Дзержинского) вместо трех полос сделали по две зауженные для движения в каждую сторону. AUTO.TUT.BY отправился на проблемный участок МКАД в утренний час пик, чтобы проверить, лучше ли стало там ездить транспорту.


Напомним, AUTO.TUT.BY выезжал на проблемный участок сразу после начала ремонта. Заехать утром с проспекта Дзержинского на кольцевую тогда было затруднительно — длинная и медленная очередь из машин. На самом кольце двигались авто медленно, трудностей добавляли необходимость перестраиваться, попавшие в ДТП и сломавшиеся машины. Путь из Малиновки в Курасовщину занял у нас 33 минуты, обратно — 40 минут.

Кстати, сразу предполагалось, что изменения в дорожном движении могут коснуться и прилегающих к МКАД улиц. «Возможно, где-то будут увеличены интервалы сигналов светофоров, нанесена другая разметка, изменятся приоритеты», — сообщали дорожники. Однако решение было принято другое: в качестве эксперимента на 25-м км МКАД более чем на метр заузили проезжую часть, но сделали по две полосы для движения в каждом направлении — вместо трех существовавших ранее.

Едем из Малиновки в Курасовщину

Во вторник в 8.20 мы направляемся на «клевер» развязки МКАД с проспектом Дзержинского. Навигатор оценивает пробки в 5 баллов, но подъезды к развязке и само «кольцо» в этом месте обозначены красными стрелочками — ожидаем, что даже с максимально допустимыми 60 км/ч проехать мы не сможем. К тому же в нашем направлении есть ДТП — значит, ехать будет сложнее.


В сравнении с январской поездкой изменений на развязке никаких — все такой же длинный и медленный хвост из автомобилей с автобусами, из-за которого образовывается дополнительный второй ряд машин. Скорость движения здесь — не более 10 км/ч.


Заезд на «кольцо» был хаотичным и нервным: машины с «клевера» пытались вклиниться между едущим транспортом. Некоторые водители их пропускали, другие дергались вперед и «ругались» сигналом. С правой стороны с развязки высунулся автобус — для легковушки это опасное соседство: как бы длинный МАЗ, уходя в закругление дороги, не прошелся по кузову.


С первого взгляда особых изменений мы не заметили, разве что дорожных знаков на МКАД стало больше. К тому же добавился еще один: информирующий о том, что дальше, в месте сужения до двух полос, располагаться на дороге транспортные средства должны по-особенному — легковушки могут проезжать одновременно по двум полосам, грузовики — один по двум полосам.




На самом путепроводе теснее, чем раньше. Но удивительная вещь: проехать ремонтируемый участок нам удалось довольно быстро. К тому же никакую аварию объезжать не пришлось — данные на карте оказались устаревшими, ДТП произошло полтора часа назад, поэтому следов от него уже не осталось.

Расстояние от развязки МКАД — проспект Дзержинского до съезда с «кольца» на улицу Казинца мы проехали за 13 минут! Медленнее, чем было до ремонта, но зато быстрее, чем в прошлую поездку.

…возвращаемся

Развязка МКАД с улицей Казинца в сторону Малиновки не была загружена — транспорт свободно въезжал на нее и некоторое расстояние даже двигался в обычном режиме. Ближе друг к другу и медленнее стали ехать машины метров за 200 до частично перекрытого путепровода.


Раньше в этом месте мы застревали и не двигались по полосе вообще. В этот раз ситуация изменилась — скорость движения хоть и была небольшой, но стоять в заторе не пришлось ни разу.


Несмотря на то, что двигаться в этом направлении можно по двум полосам, сделать это на практике в нескольких местах невозможно: справа в полосе были ямки, какие-то посторонние предметы, которые нужно было объезжать. Тем не менее преодолеваться этот отрезок стал значительно легче и быстрее.

Расстояние Казинца — проспект Дзержинского мы проехали за 6 минут.


«При плохой погоде поедем по одной полосе»

Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик рассказал AUTO.TUT.BY, что после введения изменений в организацию дорожного движения на 25-м км МКАД пропускная способность транспорта увеличилась на 20%.

— Раньше интенсивность проезда транспорта в одну сторону была 2200, во вторую — 800 авто в час, стала по 1800 машин в каждом направлении. При этом никаких форс-мажоров не возникало.

Однако дорожники отмечают: если погодные условия ухудшатся — пойдет снег или станет скользко, транспорт поедет по одной полосе в каждом направлении.

— Схема показала себя хорошо, в конце неделе мы внедрим ее на 3-м км МКАД (ул. Скорины), — отметил Ярошик.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Раньше интенсивность проезда транспорта в одну сторону была 2200 машин в час, во вторую - 800. Сейчас по 1800 машин в каждом направлении».
 
Новости дня
Новости разные
 
Жительница Волковыска через интернет продавала несуществующие ювелирные изделия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика