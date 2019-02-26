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В местах «большого» ремонта на МКАД заузили полосы. Проверили, стало ли лучше ездить
Из-за «большого» ремонта на МКАД новости о заторах там уже никого не удивляют. Еще месяц назад дорожники
Кстати, сразу предполагалось, что изменения в дорожном движении могут коснуться и прилегающих к МКАД улиц. «Возможно, где-то будут увеличены интервалы сигналов светофоров, нанесена другая разметка, изменятся приоритеты», —
Едем из Малиновки в Курасовщину
Во вторник в 8.20 мы направляемся на «клевер» развязки МКАД с проспектом Дзержинского. Навигатор оценивает пробки в 5 баллов, но подъезды к развязке и само «кольцо» в этом месте обозначены красными стрелочками — ожидаем, что даже с максимально допустимыми 60 км/ч проехать мы не сможем. К тому же в нашем направлении есть ДТП — значит, ехать будет сложнее.
В сравнении с январской поездкой изменений на развязке никаких — все такой же длинный и медленный хвост из автомобилей с автобусами, из-за которого образовывается дополнительный второй ряд машин. Скорость движения здесь — не более 10 км/ч.
Заезд на «кольцо» был хаотичным и нервным: машины с «клевера» пытались вклиниться между едущим транспортом. Некоторые водители их пропускали, другие дергались вперед и «ругались» сигналом. С правой стороны с развязки высунулся автобус — для легковушки это опасное соседство: как бы длинный МАЗ, уходя в закругление дороги, не прошелся по кузову.
С первого взгляда особых изменений мы не заметили, разве что дорожных знаков на МКАД стало больше. К тому же добавился еще один: информирующий о том, что дальше, в месте сужения до двух полос, располагаться на дороге транспортные средства должны по-особенному — легковушки могут проезжать одновременно по двум полосам, грузовики — один по двум полосам.
На самом путепроводе теснее, чем раньше. Но удивительная вещь: проехать ремонтируемый участок нам удалось довольно быстро. К тому же никакую аварию объезжать не пришлось — данные на карте оказались устаревшими, ДТП произошло полтора часа назад, поэтому следов от него уже не осталось.
Расстояние от развязки МКАД — проспект Дзержинского до съезда с «кольца» на улицу Казинца мы проехали за 13 минут! Медленнее, чем было до ремонта, но зато быстрее, чем в прошлую поездку.
…возвращаемся
Развязка МКАД с улицей Казинца в сторону Малиновки не была загружена — транспорт свободно въезжал на нее и некоторое расстояние даже двигался в обычном режиме. Ближе друг к другу и медленнее стали ехать машины метров за 200 до частично перекрытого путепровода.
Раньше в этом месте мы застревали и не двигались по полосе вообще. В этот раз ситуация изменилась — скорость движения хоть и была небольшой, но стоять в заторе не пришлось ни разу.
Несмотря на то, что двигаться в этом направлении можно по двум полосам, сделать это на практике в нескольких местах невозможно: справа в полосе были ямки, какие-то посторонние предметы, которые нужно было объезжать. Тем не менее преодолеваться этот отрезок стал значительно легче и быстрее.
Расстояние Казинца — проспект Дзержинского мы проехали за 6 минут.
«При плохой погоде поедем по одной полосе»
Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик рассказал AUTO.TUT.BY, что после введения изменений в организацию дорожного движения на 25-м км МКАД пропускная способность транспорта увеличилась на 20%.
— Раньше интенсивность проезда транспорта в одну сторону была 2200, во вторую — 800 авто в час, стала по 1800 машин в каждом направлении. При этом никаких форс-мажоров не возникало.
Однако дорожники отмечают: если погодные условия ухудшатся — пойдет снег или станет скользко, транспорт поедет по одной полосе в каждом направлении.
— Схема показала себя хорошо, в конце неделе мы внедрим ее на 3-м км МКАД (ул. Скорины), — отметил Ярошик.
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«Раньше интенсивность проезда транспорта в одну сторону была 2200 машин в час, во вторую - 800. Сейчас по 1800 машин в каждом направлении».
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