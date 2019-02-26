В местах «большого» ремонта на МКАД заузили полосы. Проверили, стало ли лучше ездить

Из-за «большого» ремонта на МКАД новости о заторах там уже никого не удивляют. Еще месяц назад дорожники обещали , что постараются сделать так, чтобы машины поехали быстрее. Решение нашли и внедрили в конце прошлой недели: на 25-м км кольцевой (район пр. Дзержинского) вместо трех полос сделали по две зауженные для движения в каждую сторону. AUTO.TUT.BY отправился на проблемный участок МКАД в утренний час пик, чтобы проверить, лучше ли стало там ездить транспорту.





Напомним, AUTO.TUT.BY выезжал на проблемный участок сразу после начала ремонта. Заехать утром с проспекта Дзержинского на кольцевую тогда было затруднительно — длинная и медленная очередь из машин. На самом кольце двигались авто медленно, трудностей добавляли необходимость перестраиваться, попавшие в ДТП и сломавшиеся машины. Путь из Малиновки в Курасовщину занял у нас 33 минуты, обратно — 40 минут.

Кстати, сразу предполагалось, что изменения в дорожном движении могут коснуться и прилегающих к МКАД улиц. «Возможно, где-то будут увеличены интервалы сигналов светофоров, нанесена другая разметка, изменятся приоритеты», — сообщали дорожники . Однако решение было принято другое: в качестве эксперимента на 25-м км МКАД более чем на метр заузили проезжую часть , но сделали по две полосы для движения в каждом направлении — вместо трех существовавших ранее.

Едем из Малиновки в Курасовщину

Во вторник в 8.20 мы направляемся на «клевер» развязки МКАД с проспектом Дзержинского. Навигатор оценивает пробки в 5 баллов, но подъезды к развязке и само «кольцо» в этом месте обозначены красными стрелочками — ожидаем, что даже с максимально допустимыми 60 км/ч проехать мы не сможем. К тому же в нашем направлении есть ДТП — значит, ехать будет сложнее.





В сравнении с январской поездкой изменений на развязке никаких — все такой же длинный и медленный хвост из автомобилей с автобусами, из-за которого образовывается дополнительный второй ряд машин. Скорость движения здесь — не более 10 км/ч.





Заезд на «кольцо» был хаотичным и нервным: машины с «клевера» пытались вклиниться между едущим транспортом. Некоторые водители их пропускали, другие дергались вперед и «ругались» сигналом. С правой стороны с развязки высунулся автобус — для легковушки это опасное соседство: как бы длинный МАЗ, уходя в закругление дороги, не прошелся по кузову.





С первого взгляда особых изменений мы не заметили, разве что дорожных знаков на МКАД стало больше. К тому же добавился еще один: информирующий о том, что дальше, в месте сужения до двух полос, располагаться на дороге транспортные средства должны по-особенному — легковушки могут проезжать одновременно по двум полосам, грузовики — один по двум полосам.









На самом путепроводе теснее, чем раньше. Но удивительная вещь: проехать ремонтируемый участок нам удалось довольно быстро. К тому же никакую аварию объезжать не пришлось — данные на карте оказались устаревшими, ДТП произошло полтора часа назад, поэтому следов от него уже не осталось.

Расстояние от развязки МКАД — проспект Дзержинского до съезда с «кольца» на улицу Казинца мы проехали за 13 минут! Медленнее, чем было до ремонта, но зато быстрее, чем в прошлую поездку.

…возвращаемся

Развязка МКАД с улицей Казинца в сторону Малиновки не была загружена — транспорт свободно въезжал на нее и некоторое расстояние даже двигался в обычном режиме. Ближе друг к другу и медленнее стали ехать машины метров за 200 до частично перекрытого путепровода.





Раньше в этом месте мы застревали и не двигались по полосе вообще. В этот раз ситуация изменилась — скорость движения хоть и была небольшой, но стоять в заторе не пришлось ни разу.





Несмотря на то, что двигаться в этом направлении можно по двум полосам, сделать это на практике в нескольких местах невозможно: справа в полосе были ямки, какие-то посторонние предметы, которые нужно было объезжать. Тем не менее преодолеваться этот отрезок стал значительно легче и быстрее.

Расстояние Казинца — проспект Дзержинского мы проехали за 6 минут.





«При плохой погоде поедем по одной полосе»

Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик рассказал AUTO.TUT.BY, что после введения изменений в организацию дорожного движения на 25-м км МКАД пропускная способность транспорта увеличилась на 20%.

— Раньше интенсивность проезда транспорта в одну сторону была 2200, во вторую — 800 авто в час, стала по 1800 машин в каждом направлении. При этом никаких форс-мажоров не возникало.

Однако дорожники отмечают: если погодные условия ухудшатся — пойдет снег или станет скользко, транспорт поедет по одной полосе в каждом направлении.

— Схема показала себя хорошо, в конце неделе мы внедрим ее на 3-м км МКАД (ул. Скорины), — отметил Ярошик.