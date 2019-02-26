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Жительница Волковыска через интернет продавала несуществующие ювелирные изделия

27.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летней жительницы Волковыска по фактам завладения имуществом путем обмана (ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Сейчас следователи устанавливают потерпевших.
 
С заявлениями о совершении преступления в органы внутренних дел обратились трое жителей из Минской и Гомельской областей. Они сообщили, что неизвестное лицо под предлогом продажи ювелирных изделий и маникюрных принадлежностей через одну из торговых интернет-площадок похитило у них денежные средства. 
 
Так, пытаясь приобрести по низким ценам два золотых кольца, одна из женщин перечислила на карт-счет продавца в качестве предоплаты 350 рублей. Вторая – за аналогичные ювелирные изделия – 290 рублей, третья за маникюрный набор – 80 рублей. 
 
После установления оперативными сотрудниками милиции личности продавца и изучения собранных проверочных материалов, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела. 
 
В дальнейшем было установлено, что подозреваемая рекламировала свой бизнес в интернете, не имея для этого ни разрешительных документов, ни самих ювелирных изделий, рассчитывая на доверчивость граждан. Фотографии фиктивно реализуемых ювелирных изделий скачивала из интернета. Чтобы остаться безнаказанной, в объявлениях указывала контактные данные своих знакомых, не осведомленных о ее корыстных намерениях. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.  
 
Мера пресечения в отношении подозреваемой не применялась. В целях обеспечения возмещения причиненного ею ущерба и имущественных взысканий наложен арест на имущество. Помимо выяснения фактических обстоятельств указанного преступления, следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой. После возбуждения уголовного дела от иных жителей Минской и Гомельской областей поступили еще два аналогичных заявления. 
 
Обращаться по данному вопросу можно по телефонам: (8-01512) 7-51-64, (8-015) 72-40-40 или 102.  
 
 
 
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Жительница Волковыска через интернет продавала несуществующие ювелирные изделия
 
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