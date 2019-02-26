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Каким будет павильон для общепита, из-за которого закрыли арену для маленьких фигуристов в Минске
Мы не раз писали о том, что к ледовой арене на Каролинском проезде, где тренировались дети-фигуристы, сделают пристройку. На время Европейских игр в ней будет организован общепит для спортсменов, а позже — спортзал. В газете «
Напомним, главную тренировочную арену СДЮШОР по фигурному катанию на Каролинском проезде на время Европейских игр решили
Павильон будет монолитным, для отделки фасада используют сэндвич-панели с витражным заполнением. С главной ареной он будет соединен пешеходной галереей. В тандеме они создадут целостный комплекс.
Завершить строительство нужно к марту. Сейчас на объекте работают 110 человек и 40 единиц техники. Дальше — будет больше.
Во время Европейских игр павильон для питания будет работать две недели по 24 часа в сутки. После игр тут расположится спортзал для СДЮШОР по фигурному катанию.
Напомним, из-за строительства павильона главную тренировочную арену закрыли до сентября. Родители маленьких фигуристов были против такого решения, но это ни к чему не привело. Сейчас дети вынуждены заниматься на других площадках.
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Завершить строительство павильона планируют в конце марта.
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