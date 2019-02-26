Каким будет павильон для общепита, из-за которого закрыли арену для маленьких фигуристов в Минске

Мы не раз писали о том, что к ледовой арене на Каролинском проезде, где тренировались дети-фигуристы, сделают пристройку. На время Европейских игр в ней будет организован общепит для спортсменов, а позже — спортзал. В газете « На стройках Минска » рассказали подробности строительства и показали, как будет выглядеть этот объект.

Напомним, главную тренировочную арену СДЮШОР по фигурному катанию на Каролинском проезде на время Европейских игр решили переоборудовать в общепит для участников мероприятия. Поэтому к зданию решили сделать пристройку, а лед — растопить. Пристройка будет выглядеть вот так:



Изображение: «На стройках Минска»

Павильон будет монолитным, для отделки фасада используют сэндвич-панели с витражным заполнением. С главной ареной он будет соединен пешеходной галереей. В тандеме они создадут целостный комплекс.



Арена, к которой пристроят павильон, находится справа. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Завершить строительство нужно к марту. Сейчас на объекте работают 110 человек и 40 единиц техники. Дальше — будет больше.

Во время Европейских игр павильон для питания будет работать две недели по 24 часа в сутки. После игр тут расположится спортзал для СДЮШОР по фигурному катанию.

Напомним, из-за строительства павильона главную тренировочную арену закрыли до сентября. Родители маленьких фигуристов были против такого решения, но это ни к чему не привело. Сейчас дети вынуждены заниматься на других площадках.