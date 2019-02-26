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Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в Лиге чемпионов, потерпев 5 поражений в 6 матчах
Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в групповой стадии Лиги чемпионов, потерпев 5 поражений в 6 матчах.
26 февраля на площадке столичного Дворца спорта «Уручье» белорусский клуб в четырех партиях проиграл польской команде «Будовляны».
«Минчанка» — «Будовляны» — 1:3 (19:25, 19:25, 25:18, 21:25).
Матч продолжался 92 минуты.
В составе «Минчанки» результативные баллы набирали Надежда Столяр (16), Катерина Сокольчик (13), Богдана Анисова (11), Оксана Ковальчук (10), Дарья Володько (8), Вера Саликова (2), Анастасия Шаш (1).
В предыдущих встречах групповой стадии Лиги чемпионов «Минчанка» в гостях проиграла французскому «Канну» (0:3), дома итальянской «Новаре» (0:3), на выезде польским «Будовлянам» (0:3) и итальянской «Новаре» (0:3), а затем победила дома «Канн» (3:1).
Итоговое положение команд в группе «С»:
1. «Новара» (Италия) — 18 очков (6 игр)
2. «Будовляны» (Польша) — 11 (6)
3. «Канн» (Франция) — 4 (6)
4. «Минчанка» (Беларусь) — 3 (6).
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Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в групповой стадии Лиги чемпионов, потерпев 5 поражений в 6 матчах.
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