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817 рублей — средняя зарплата в области за январь
27.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в январе 2019 г. составила 817,3 рубля,
Средняя декабрьская зарплата по области была выше — 899 рублей.
Наиболее высокие зарплаты — в сферах: информационных технологий и обслуживания — 2294 рубля, финансовых услуг (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — 1 851,1 рубля, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — 1580 рублей.
Самые скромные — в сфере растениеводства (531,3 рубля), туристической деятельности (530,8 рубля) и работников библиотек, музеев, архивов (507,6 рубля).
Напомним, что номинальная начисленная среднемесячная зарплата отличается от реальной: она включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в январе 2019 г. составила 817,3 рубля, сообщает областное статуправление. Средняя...
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