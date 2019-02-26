БЖД пустит дополнительные поезда для болельщиков II Европейских игр

Для доставки болельщиков от Минского железнодорожного вокзала к местам проведения спортивных мероприятий — Минск-Арене и Гребному каналу (г. Заславль) — БЖД разработала расписание поездов городских и региональных линий экономкласса на участке Минск—Масюковщина—Беларусь.

Расписание составлено с учетом графика спортивных мероприятий и согласовано с Дирекцией II Европейских игр и ГУ «Столичный транспорт и связь».