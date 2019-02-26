БЖД пустит дополнительные поезда для болельщиков II Европейских игр

Для доставки болельщиков от Минского железнодорожного вокзала к местам проведения спортивных мероприятий — Минск-Арене и Гребному каналу (г. Заславль) — БЖД разработала расписание поездов городских и региональных линий экономкласса на участке Минск—Масюковщина—Беларусь.
Расписание составлено с учетом графика спортивных мероприятий и согласовано с Дирекцией II Европейских игр и ГУ «Столичный транспорт и связь».
С 22 по 30 июня 2019 года для проезда болельщиков и зрителей к спортивным аренам на участке Минск—Масюковщина (Минск-Арена)—Беларусь (г. Заславль) ежедневно предусмотрено курсирование 57 поездов, в том числе 32 поездов городских линий и 25 поездов региональных линий экономкласса. В обратном направлении на Минский железнодорожный вокзал жителей и гостей столицы будут доставлять 62 поезда (38 поездов городских линий и 24 поезда региональных линий экономкласса), соообщили в пресс-центре БЖД.