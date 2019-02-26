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Вниманию индивидуальных предпринимателей: О государственном социальном страховании
27.02.2019 — Разное | Светлы шлях
31 декабря 2018 года вступил в силу Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании».
В срок до 1 марта 2019 года ИП необходимо уплатить взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) за 2018 год и в срок не позднее 31 марта 2019 года представить в органы Фонда индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (далее – ПУ-3), в которой ИП отражают периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности в отчетном году.
Форма ПУ-3 может не представляться ИП в том случае, если период действия льгот (ИП, состоящие в трудовых отношениях) составляет целый год (исключение вид деятельности «ДЕТИ»).
Окончательный расчет задолженности производится после 1 апреля 2019 года, то есть после представления форм ПУ-3. После осуществления расчета задолженности органами Фонда принимаются меры по ее взысканию, а также в отношении ИП применяется административная ответственность (статья 11.54 КоАП).
При уплате взносов ИП после 1 марта 2019 года они засчитываются в счет погашения задолженности, если задолженность отсутствует или сумма поступившего платежа превышает размер задолженности, то такие суммы учитываются в текущем году, так как в соответствии с частью третьей пункта 7 Положения об уплате взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта, относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.
При представлении ИП формы ПУ-3 за 2018 год после 31 марта 2019 года такая форма принимается, поступившие суммы взносов разносятся в месяцы 2018 года, а в отношении ИП применяется административная ответственность (статья 23.16 КоАП).
Форма ПУ-3 за 2018 год, представляемая ИП после 31 марта 2019 года посредством корпоративного портала Фонда, приниматься не будет.
Обращаем внимание, что на сайте Фонда и на корпоративном портале Фонда содержится калькулятор, позволяющий рассчитать сумму взносов для уплаты в бюджет фонда. По умолчанию доход указан в размере минимальной заработной платы (305,00 весь 2018 календарный год), размер взносов 35 %, количество дней осуществления деятельности равно целому месяцу, однако данные величины можно изменять (указать другой размер дохода, взноса, заполнить количество дней неосуществления деятельности).
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31 декабря 2018 года вступил в силу Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании».
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