Вниманию индивидуальных предпринимателей: О государственном социальном страховании

31 декабря 2018 года вступил в силу Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании».



Подпунктом 1.2 пункта 1 Указа №500 установлено, что индивидуальные предприниматели (далее – ИП) вправе не уплачивать обязательные страховые взносы (далее – взносы) за периоды неосуществления в отчетном году соответствующей деятельности с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.

В срок до 1 марта 2019 года ИП необходимо уплатить взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) за 2018 год и в срок не позднее 31 марта 2019 года представить в органы Фонда индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (далее – ПУ-3), в которой ИП отражают периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности в отчетном году.

Форма ПУ-3 может не представляться ИП в том случае, если период действия льгот (ИП, состоящие в трудовых отношениях) составляет целый год (исключение вид деятельности «ДЕТИ»).

Справочно: сумма страховых взносов за весь 2018 год – 1281,00 рубль ((305,00 руб. х 35%) х 12 мес.).

Банковские реквизиты Сморгонского районного отдела ФСЗН: Главное управление Министерства финансов РБ по Гродненской области, УНП 504448001, р/с BY85AKBB36029440100000000000, г.Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, код платежа 03512.

Окончательный расчет задолженности производится после 1 апреля 2019 года, то есть после представления форм ПУ-3. После осуществления расчета задолженности органами Фонда принимаются меры по ее взысканию, а также в отношении ИП применяется административная ответственность (статья 11.54 КоАП).

При уплате взносов ИП после 1 марта 2019 года они засчитываются в счет погашения задолженности, если задолженность отсутствует или сумма поступившего платежа превышает размер задолженности, то такие суммы учитываются в текущем году, так как в соответствии с частью третьей пункта 7 Положения об уплате взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта, относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.

При представлении ИП формы ПУ-3 за 2018 год после 31 марта 2019 года такая форма принимается, поступившие суммы взносов разносятся в месяцы 2018 года, а в отношении ИП применяется административная ответственность (статья 23.16 КоАП).

Форма ПУ-3 за 2018 год, представляемая ИП после 31 марта 2019 года посредством корпоративного портала Фонда, приниматься не будет.

При заполнении формы ПУ-3: В разделе 2. «Дополнительные сведения о стаже» формы ПУ-3 (далее – раздел 2) периоды действия льгот не заполняются, в разделе 1. «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах» (далее – раздел 1) нули не заполняются. В периодах неосуществления деятельности в разделе 2 формы ПУ-3 заполняется вид деятельности «БЕЗДЕЙСТВ», а в разделе 1 заполняются нули.

Обращаем внимание, что на сайте Фонда и на корпоративном портале Фонда содержится калькулятор, позволяющий рассчитать сумму взносов для уплаты в бюджет фонда. По умолчанию доход указан в размере минимальной заработной платы (305,00 весь 2018 календарный год), размер взносов 35 %, количество дней осуществления деятельности равно целому месяцу, однако данные величины можно изменять (указать другой размер дохода, взноса, заполнить количество дней неосуществления деятельности).

Тел. Сморгонского районного отдела: 2-12-15, 3-18-74, 3-18-95.