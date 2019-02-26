«Черт, у меня и правда короткие ноги». Как мы искали стильный образ для рыжего бородача-весельчака

Проект «Перевоплощение» собирает смелых мужчин, готовых публично признать, что они хотят быть красивыми. И независимо от их возраста и комплекции стилист находит для каждого идеальный новый образ. Мы уже показали, как пластический хирург Дмитрий сменил медицинский халат на дерзкие рваные джинсы , а фрезеровщик Александр стал другим человеком , примерив элегантный костюм. Ну а сегодня посмотрим, что стилист предложит бородачу-весельчаку, 26-летнему менеджеру Илье Леневичу.



Фото из личного архива героя

Утро для Ильи начинается в барбершопе Chop-Chop , где знают, как делать бородатых стильными.





























Мастер по волосам Александр рассказал, почему так долго колдовал над Ильей:

— Во-первых, я хотел визуально вытянуть лицо, сделать его стройнее. А во-вторых, чтобы стрижка была максимально практичной и простой в повседневном уходе. Все удалось! (Улыбается.)

Посмотреть, что делают с ее любимым, заглянула девушка Ильи Татьяна (кстати, тоже рыженькая). По секрету Татьяна призналась, что новый образ Ильи нравится ей куда больше прежнего. Вот такая жестокость, мужчины: не все женщины могут оценить ваши трепетно отращённые шевелюры и брутальные бороды.

Но если уж превращаться в красавчика, то до конца. А поэтому мы отправляемся к стилисту Катерине Кулеш, которая уже присмотрела для Ильи комплекты, в которых он изменится, но останется верен себе.

Образ № 1



Джинсовая рубашка, футболка: магазин Takeshy Kurosawa ; джинсы: магазин Gaudi; обувь: магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров Historia













— Внешность Ильи, с его рыжими волосами и густой бородой, идеально подходит под модный сейчас стиль ламберджека (лесоруба), — объясняет свой выбор Катерина Кулеш. — Основа этого образа — джинсы. Но чтобы он стал интересным и современным, базы недостаточно. Хорошо, если вы выбираете плотную, даже немного грубую джинсовую ткань, интересный крой, глубокий цвет и необычные детали на одежде.

Дополнить такой образ лучше всего футболкой и грубыми ботинками. В этом сезоне по-прежнему актуален total jeans look (полностью джинсовый образ), рекомендую к нему присмотреться, особенно если у вас схожий с Ильей бородатый типаж.

Образ № 2



Водолазка, брюки: магазин Takeshy Kurosawa; обувь: магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров Historia













— Когда я увидела заявку Ильи, мне сразу захотелось сделать что-то в стиле Конора Макгрегора, — рассказывает стилист. — У Конора можно увидеть разные образы (от спортивных до классических костюмов-троек), и один из них — элегантный и комфортный.

Водолазка — часто основа лаконичного повседневного образа. Но чтобы не уходить в базовый черный цвет, я выбрала глубокий красный, который идеально сочетается с рыжим. Брюки при ярком верхе лучше выбирать поспокойнее, если мы хотим остаться в более выдержанной стилистике. Например, подойдет бежевый или коричневый цвет. Он хорошо дополняет как красную водолазку, так и внешность самого героя.

До и после:





И наш герой, и его спутница остались довольны переменами, которые случились с Ильей в этом феврале:

— За время работы со стилистом я понял, что у меня и правда короткие ноги. Это обидно. (Смеется.) Но зато я смогу учесть этот факт, когда в следующий раз буду подбирать для себя брюки. На мой взгляд, стилист удачно подобрала образы, потому что в них я чувствовал себя очень комфортно. Например, я люблю серый и красный цвет, а конкретно такую джинсовую рубашку, как в первом образе, вообще ищу уже не один сезон. Приятно, что наконец нашел. (Улыбается.) А еще рад, что сделал подарок девушке: она давно хотела, чтобы я что-то изменил в своем образе, и ей очень понравилось то, что получилось!

Завтра ищите на LADY финальный материал этого сезона мужского «Перевоплощения». В этот раз мы будем искать новый элегантный образ для 51-летнего спа-технолога и эстетиста Дмитрия.

За предоставление стильной площадки для съемки команда проекта выражает благодарность заведению Tesla Bar .

Стилист проекта:

Катерина Кулеш Фото: личный архив