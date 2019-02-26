От облысения до бесплодия. Чем грозит женский гормональный сбой и как его распознать?

Гормональный дисбаланс легко перепутать с обычной усталостью. И отправиться не к врачу, а в отпуск — что приведет к осложнению ситуации. Ведь упущено время. О причинах гормонального дисбаланса, о том, к чему он может привести и как его предотвратить, LADY рассказала эксперт.

Об эксперте: Анна Рыженкова, врач акушер-гинеколог, исполняющая обязанности директора в Независимой лаборатории «Инвитро»

В чем причины? Стресс, недосып, диеты

— Причин гормонального сбоя у женщин очень много. Одна из самых частых — стресс. Особенно если он хронический. К слову, есть интересное доказанное наукой наблюдение: женщины с интеллектуальной работой подвержены стрессу, а соответственно, и сбоям работы гормонов значительно сильнее, чем женщины физического труда.

Еще одна основная причина — неправильный образ жизни и нарушение биологического ритма. У многих женщин в больших городах сдвинут момент отхода ко сну: час-два ночи — для них норма. В то время как для здоровья женского организма нужно ложиться спать до 11 часов вечера.



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Это и неправильное питание — в том числе увлечение жесткими диетами. Например, для правильной выработки гормонов яичников в организм обязательно должны попадать жиросодержащие вещества.

Гормональный дисбаланс вызывают также чрезмерные физические нагрузки, к примеру, когда женщина изнуряет себя в надежде похудеть килограммов так на 15 за пару месяцев. Кстати, часто с проблемой гормонального сбоя сталкиваются профессиональные спортсменки. Поэтому для ежедневной активности мы рекомендуем то, что не станет для организма стрессом: йогу, фитнес, прогулку быстрым шагом.

И, как ни странно, на гормональной системе очень негативно отражаются сильные вирусные заболевания. К примеру, ангина с высокой температурой — это тоже фактор гормонального сбоя.

Как распознать? Будьте внимательны к своим ощущениям и отражению в зеркале

— У нашего организма есть система защиты от внешних вредных воздействий — так называемые адаптационные механизмы. Они обеспечивают условный запас прочности, но в определенный момент, когда нагрузка слишком высока, эти резервы исчерпываются. То есть, допустим, если вы не высыпаетесь в течение двух дней — ничего страшного не произойдет. Ну а если вы не спите нормально уже с две недели — ждите последствий.

Гормональный дисбаланс быстро дает о себе знать, поэтому не заметить симптомы сложно. Самый яркий сигнал сбоя гормональной регуляции — нарушение менструального цикла. Месячные могут стать нерегулярными, слишком обильными или, наоборот, слишком скудными, болезненными.

Еще один признак гормонального дисбаланса — бессонница. А также изменение настроения — то, на что жалуются мужчины, вместо того чтобы пожалеть женщину, организму которой приходится тяжело. Еще один симптом — пониженное либидо. В этом случае сама женщина не понимает и не может объяснить, что с ней происходит.



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Кроме того, при гормональном дисбалансе женщина замечает, что изменения происходят не только с ее самочувствием, но и с внешностью:

«Я стала выглядеть хуже. Испортилось состояние кожи, волос, ногтей».

Кстати, если волосы ни с того ни с сего начали выпадать, стали тонкими, ломкими или появились участки облысения — это очень тревожный симптом, с которым уже нужно бежать к врачу.

Спешу успокоить всех молодых мам — к ним это не относится. Бывает, что во время беременности волосы превращаются в роскошную шевелюру из-за влияния гормонов. А после рождения ребенка они начинают выпадать, причем очень сильно — и начинается паника. Но это нормальное явление — происходит перестройка гормонального фона на «небеременный». Как только она завершится, прекратится и выпадение волос.



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Заметный внешний симптом гормонального дисбаланса — чрезмерные угревые высыпания. Например, угревая сыпь может быть следствием заболевания яичников. Казалось бы, где связь? А она прямая: как только нарушается функция яичников, ухудшается и состояние кожи.

Что делать? Поспешить к врачу

— У гормонального дисбаланса могут быть неприятные последствия. Для женщины — это прежде всего риск бесплодия. Также гормональный дисбаланс приводит к сбою сердечно-сосудистой, мочевыделительной и других систем организма.

Поэтому как только вы заметили первые признаки гормонального сбоя, нужно сразу обратиться к специалистам. Ведь решив самостоятельно, без врача: «Мне бы просто выспаться или в отпуск» — вы можете запустить болезнь до той стадии, когда потребуется серьезное медицинское вмешательство.

Если нарушился или пропал менструальный цикл — нужно идти к гинекологу. Как правило, гинеколог назначает анализ крови на гормоны. Рекомендация: сдать анализы дважды за менструальный цикл, чтобы получить наиболее точные показатели по разным видам гормонов.



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Также доктор проведет гинекологический осмотр, оценит состояние слизистых половых путей, а также возьмет необходимые анализы, чтобы исключить наличие инфекции. Ведь инфекция может как приводить к гормональным сбоям, так и имитировать гормональный дисбаланс.

После обследования доктор, как правило, назначит ультразвуковое исследование малого таза и молочных желез. И уже по результатам всего перечисленного выше: анализа крови на гормоны, ультразвукового исследования и тех мазков, которые врач берет на приеме, — будет ясна картина: что же происходит с женщиной.

Если менструальный цикл в норме, просто изменилось самочувствие — можно начать с визита к терапевту, который в зависимости от характера жалоб либо направит вас к неврологу, либо опять же к гинекологу, а возможно, будет лечить сам.

А без врача сдать анализы на гормоны нельзя? Можно, но не стоит

— На организм человека влияет много гормонов. Сдавать на все — бесполезно и достаточно дорого. Задача врача — определить гормоны, которые можно подозревать в сбое гормональной регуляции конкретного человека. К тому же часть гормонов можно проверить лишь в определенные дни менструального цикла. А точно установить эти дни поможет только врач.

Лишний вес: сесть на диету или пойти к врачу? Сначала второе, потом первое

— Перед тем как сбрасывать вес, рекомендую сдать анализы и посмотреть, нет ли у вас гормонального сбоя. Потому что нередко бывает так, что нарушения в работе щитовидной железы есть, но пациентка их пока не чувствует. Поймите: быстрый набор веса, значительное количество лишних кг — все это уже говорит о том, что произошел гормональный сбой. И если мы наслоим на него усугубляющий факторы: ограничение в питании, тяжелую физическую нагрузку, стресс — ситуация станет только хуже.



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Поэтому сначала нужно сдать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, а также проверить работу щитовидной железы.

Если результаты покажут, что вам можно тренироваться, учтите рекомендации специалиста: тренировки нужно проводить не позже 6−7, в крайнем случае 8−9 часов вечера. Ведь во время занятий спортом вырабатывается кортизол, который называют «гормоном стресса». И если вы тренируетесь поздно вечером, заснуть будет сложно. Кстати, тренировка в 5 утра тоже вряд ли принесет организму пользу, если, конечно, вы не "жаворонок", для которого такой ранний подъем — норма.

Что касается питания: прежде чем вносить в него значительные коррективы, нужно обратиться к диетологу и эндокринологу — последний поможет скорректировать питание так, чтобы, с одной стороны, вы худели, с другой — это никак не отражалось на гормональной регуляции.

Учитывайте, что потерю более двух-трех кг за месяц медики не считают нормальной. Резкое похудение может привести к прекращению месячных, ведь организм воспринимает эту ситуацию как острую нехватку необходимых питательных веществ. И зачастую после этого возвращать месячные приходится очень долго, с использованием сильных гормональных препаратов.

Худейте медленными темпами — в этом случае вы можете быть уверены, что ничего, кроме пользы, похудение организму не принесет.

Как избежать гормонального дисбаланса? Берегите себя

— Есть несколько универсальных рекомендаций. Прежде всего, чтобы избежать гормонального сбоя, нужно правильно питаться. То есть должно быть верное соотношение белков, жиров и углеводов. Как только что-то одно выбивается из нормы, тут же нарушается и гормональный баланс. Так, от поступления углеводов зависит работа поджелудочной железы. А от достаточного количества жиров — работа яичников и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, питание должно быть равномерно распределено в течение дня. Завтрак, обед и ужин — эти три приема пищи необходимы. Если худеете, подойдет дробное питание небольшими порциями — 5−6 раз в день.

Конечно стоит исключить ГМО-продукты, копчености, очень острую пищу — все, что может навредить желудочно-кишечному тракту. Продукты быстрого приготовления тоже не должны быть основой рациона.

К сожалению, для многих людей характерно есть и параллельно читать почту на компьютере, просматривать соцсети — это неправильно. Режим пищеварения неизбежно нарушается. Организм не понимает: он работает или ест. Поэтому если вы пришли обедать, уделите эти 20 минут еде. Тогда и мозг отдохнет, и вы будете видеть, что съели и сколько. Не улетело ли два пирожных случайно за просмотром новостей. (Улыбается.)



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И, конечно, в вашем рационе должны быть нежирные сорта мяса — два раза в неделю, рыба — три раза, овощи и фрукты — 5−6 раз.

Из углеводистых продуктов мы отдаем предпочтение сложным углеводам — крупы, злаки. Из круп лучше выбрать те, что подвергались минимальной обработке. То есть если рис, то лучше бурый неочищенный, чем шлифованный пропаренный. Если хлеб, то грубозерновой.

Почему мы уделяем такое внимание рациональному питанию, правильному похудению? Потому что последние исследования показываются, что подкожный жир сам по себе гормонально активен. И поэтому приятные округлости у женщин должны быть — они обеспечивают правильное функционирование гормонального фона.

При этом стоит помнить, что умеренные физические нагрузки — тоже хорошая профилактика гормонального дисбаланса. Многие справедливо отмечают: «Мне некогда ходить в спортзал, ну не получается». Тогда советую хотя бы прогуляться от работы домой пару остановок — и уже будет результат.

Конечно, помимо режима питания и активностей, нужно обратить внимание на сон. Он должен длиться не менее 7 часов. При этом вопреки популярному мнению не всем подходит слишком ранний подъем. Здорово, если вы научитесь вставать в 5 утра и при этом будете хорошо себя чувствовать. Но стоит учесть, что вставать в одно и то же время нужно постоянно. А если вы будете вставать в 5 утра в течение недели, а потом вернетесь к привычным 7−8 часам — это стресс. Точно так же, как ранний подъем в будни и поздний — в выходные.

Чтобы все эти рекомендации работали, нужно обязательно исключить вредные привычки. Питаться правильной пищей, тренироваться и при этом ежедневно курить — вряд ли такой образ жизни можно назвать здоровым.