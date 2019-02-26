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Окурок стал причиной поджара
27.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
26 февраля около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре на первом этаже в подъезде пятиэтажного жилого дома в Волковыске по ул. Боричевского, 32.
В результате уничтожены 2 детские коляски, закопчены стены в подъезде. Предварительно, причиной пожара мог стать окурок, брошенный в коляску, стоявшую в тамбуре подъезда. Со слов очевидцев, это уже не первый случай пожара в подъезде.
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26 февраля около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре на первом этаже в подъезде пятиэтажного жилого дома в...
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