Окурок стал причиной поджара





26 февраля около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре на первом этаже в подъезде пятиэтажного жилого дома в Волковыске по ул. Боричевского, 32.

В результате уничтожены 2 детские коляски, закопчены стены в подъезде. Предварительно, причиной пожара мог стать окурок, брошенный в коляску, стоявшую в тамбуре подъезда. Со слов очевидцев, это уже не первый случай пожара в подъезде.