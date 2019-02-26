Виктор Орбан выступил против миграционной политики Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил гражданам страны письмо, в котором раскритиковал подход ЕС к вопросу миграции, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В письме В.Орбан утверждает, что "бюрократы в Брюсселе хотят сломить сопротивление стран, выступающих против иммиграции".

ЕС, по его мнению, "ничему не научился после ужасных терактов за последние годы" и "хочет впустить еще больше мигрантов в Европу".

К письмам, которые получили граждане Венгрии, был приложен список из "семи политических линий" ЕС, которые, по утверждению В.Орбана, стимулируют миграцию в ЕС, отмечает агентство. Среди них перечислены ослабление прав стран на защиту собственных границ, выделение средств активистам, поддерживающим миграцию, снижение финансовой помощи странам, настроенным против мигрантов, а также предоставление предоплаченных банковских карт мигрантам, сообщает агентство.

"Мы хотим защищать нашу безопасность и нашу христианскую культуру", - говорится в письме.

Представительство Еврокомиссии в Венгрии, в свою очередь, указало на неточности, содержащиеся, по мнению Брюсселя, в письме В.Орбана. Так, в представительстве заверили, что у ЕС нет планов снижать финансовую помощь тем странам, власти которых открыто выступили против наплыва мигрантов. Также представительство сообщило, что банковские карты для мигрантов используются только в Греции, чтобы поддержать интеграцию мигрантов в общество.

На прошлой неделе венгерское правительство представило рекламу на билбордах, в газетах и по ТВ, на которой были запечатлены глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также американский бизнесмен венгерского происхождения Джордж Сорос. В подписи к рекламе говорилось: "У вас тоже есть право знать, что хочет сделать Брюссель". Венгерское правительство, отмечает газета, нередко изображает Дж.Сороса как "вдохновителя массовой миграции в Европу", отмечает агентство.

Ряд лидеров ЕС, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, раскритиковали правительство Венгрии за эту рекламу.