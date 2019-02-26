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Государственные активы Минской области выросли на треть - Госкомимущество

27.02.2019 08:14 — Разное | Интерфакс  
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В 2018 году в консолидированный бюджет области от использования и реализации государственного имущества поступило Br36,7 млн, что на треть больше по сравнению с результатами предыдущего года, сообщили в Госкомимуществе.

"Как было озвучено на итоговом заседании коллегии комитета государственного имущества Минского облисполкома, рост доходов бюджета в основном был обусловлен увеличением дивидендных платежей на акции обществ. В частности, размер поступивших в бюджет дивидендов в 2018 году составил Br22,7 млн и увеличился в полтора раза по сравнению с показателями 2017 года и в пять раз по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.

Br7,5 млн. были получены от продажи и сдачи в аренду недвижимого имущества коммунальной собственности. В минувшем году было проведено 484 аукциона по продаже государственной собственности. На торги выставлялось 200 объектов, 64 из них проданы. Без аукциона были реализованы еще 3 объекта на общую сумму Br250 тыс.

Для повышения результатов работы с неиспользуемым и неэффективно используемым имуществом в Минской области принят ряд мер по ее оптимизации. Сформированные новые механизмы регулирования этого процесса обеспечивают как непрерывную работу с неиспользуемым имуществом независимо от формы собственности, так и постоянный пообъектный контроль в отношении государственного имущества и имущества хозяйственных обществ.

"По итогам работы за 2018 год вовлечено в хозяйственный оборот или снесено 179 объектов, из них безвозмездно переданы – 15, сданы в аренду – 24, используются в собственных целях – 32, снесены – 82", - подсчитали в Госкомимущество.

В соответствии с подходами, определенными gрезидентом Республики Беларусь, в 2018 году была совершена приватизационная сделка – по конкурсу проданы находившиеся в собственности Молодечненского района акции ОАО "Молодечностройкомплект" за Br62,6 тыс.

В ходе коллегии комитета государственного имущества Минского облисполкома была отмечена необходимость активизации процесса реформирования структуры коммунальной собственности, в том числе посредством механизма приватизации – одного из важных источников для развития и повышения эффективности предприятий.

На текущий год уже сформирован и утвержден перечень подлежащих приватизации (продаже) предприятий и акций, в том числе в торговой системе ОАО  "Белорусская валютно-фондовая биржа".  Указанный перечень в ближайшее время будет размещен в открытом доступе.

 
 
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В 2018 году в консолидированный бюджет области от использования и реализации государственного имущества поступило Br36,7 млн, что на треть больше по сравнению с...
 
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