Белорусская железная дорога ведет подготовку к приему гостей II Европейских игр

В рамках подготовки ко II Европейским играм Белорусская железная дорога проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-центре БелЖД.

Для доставки болельщиков от Минского железнодорожного вокзала к местам проведения спортивных мероприятий — Минск-Арене и Гребному каналу (г. Заславль) — Белорусской железной дорогой разработано расписание поездов городских и региональных линий экономкласса на участке Минск—Масюковщина—Беларусь. Расписание разработано с учетом графика спортивных мероприятий и согласовано с Дирекцией II Европейских игр и ГУ "Столичный транспорт и связь".

"С 22 по 30 июня 2019 года для проезда болельщиков и зрителей к спортивным аренам на участке Минск—Масюковщина (Минск-Арена)—Беларусь (г. Заславль) ежедневно предусмотрено курсирование 57 поездов, в том числе 32 поездов городских линий и 25 поездов региональных линий экономкласса. В обратном направлении на Минский железнодорожный вокзал жителей и гостей столицы будут доставлять 62 поезда (38 поездов городских линий и 24 поезда региональных линий экономкласса)", - говорится в сообщении БелЖД.

Также совместно с Белорусской ассоциацией экспертов и сюрвейеров на транспорте проведено обследование систем ориентирования и информирования для пассажиров на станциях Минск-Пассажирский и Беларусь, а также остановочных пунктах Масюковщина и Минск-Северный. Для упрощения ориентирования пассажиров на объектах железнодорожного транспорта произведена доработка систем информирования как в части содержания, так и их размещения.

Кроме того, проводится комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры станции Минск-Пассажирский. На Минском железнодорожном вокзале заменены 6 эскалаторов, установлена система видеонаблюдения на платформе №6 и у пути №17, завершены работы по устройству системы кондиционирования воздуха в кассовых залах, а также ремонту мужских санитарных узлов.

Выполнен ремонт 1-й пассажирской платформы с заменой покрытия, созданием безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями и усовершенствованием системы освещения.

На курсах английского языка прошли обучение уже 99 работников. Это дикторы, билетные кассиры, работники залов ожидания повышенной комфортности, контакт-центра и поездные бригады. В целях совершенствования качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах для персонала изготовлены специализированные русско-английские разговорники.