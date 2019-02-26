Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих

Вот-вот наступит масленичная неделя. Блины будут жариться практически в каждом доме. Жирные, сладкие, соленые, со всевозможными начинкам. Какая уж тут красивая фигура. Понимаем вашу печаль и представляем подборку рецептов блинов, которые можно даже худеющим.

Блины без муки и сахара

Банановые блинчики без муки – это вкусный и питательный завтрак, который никак не отразиться на вашей фигуре.



1 стакан овсяных хлопьев, 2 банана, 3 яйца, 150 мл молока.

Овсянку измельчаем до состояния муки. Отделяем желтки и взбиваем их. Добавляем банановое пюре и молоко. Взбиваем белки и аккуратно вводим их в смесь. Перемешиваем все лопаткой. Выпекаем без масла, либо с его минимальным количеством на антипригарной сковороде.

Морковные блинчики

В 100 граммах моркови содержится 32 калории и большое количество клетчатки. Так почему бы не сделать из нее блины?

50 грамм моркови, 125 грамм овсяных хлопьев, 75 грамм кефира, 1 яйцо.

Морковь натираем на средней терке и смешиваем с яйцом. Добавляем овсянку и кефир. Тщательно миксуем. Выпекаем на антипригарной сковороде.

Блины без яиц и молока

Максимально бюджетный вариант блинчиков, но, тем не менее, очень вкусный. Единственное, что такие блинчики будут довольно бледными.

2 стакана муки, 2-2,5 стакана воды или минералки, щепотка соли, сода на кончике ножа.

Смешиваем муку с солью и содой. Взбивая тесто, медленно вливаем воду. Мешаем до тех пор, пока масса не станет однородной и тягучей. Следите, чтобы не было комков. На минералке блины получаются более нежными и воздушными. Выпекаем на антипригарной сковороде.

Полезные шоколадные блины

Идеальная основа для полезного торта. Но никто не запрещает есть их просто так.



80 грамм муки (40 грамм цельнозерновой, 40 грамм кукурузной), 100 грамм молока, 100 грамм воды, 10 грамм натурального какао (чистое какао без сахара в составе), 1 яйцо, 1 чайная ложка растительного масла, сахарозаменитель.

Смешиваем молоко и воду, добавляем муку, какао и подсластитель. Отдельно взбиваем яйцо с растительным маслом. Соединяем все и тщательно перемешиваем. Важно, чтобы не было комков. Выпекаем блинчики на антипригарной сковороде.

Протеиновые блинчики

Отличный вариант для тех, кто занимается в тренажерном зале.



Полчашки овсяных хлопьев, 1 скуп протеина, полчашки белков, сахарозаменитель, 2 столовые ложки растительного масла.

Тщательно смешиваем все ингридиенты и выпекам на антипригарной сковороде.