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Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих
Вот-вот наступит масленичная неделя. Блины будут жариться практически в каждом доме. Жирные, сладкие, соленые, со всевозможными начинкам. Какая уж тут красивая фигура. Понимаем вашу печаль и представляем подборку рецептов блинов, которые можно даже худеющим.
Блины без муки и сахара
Банановые блинчики без муки – это вкусный и питательный завтрак, который никак не отразиться на вашей фигуре.
Овсянку измельчаем до состояния муки. Отделяем желтки и взбиваем их. Добавляем банановое пюре и молоко. Взбиваем белки и аккуратно вводим их в смесь. Перемешиваем все лопаткой. Выпекаем без масла, либо с его минимальным количеством на антипригарной сковороде.
Морковные блинчики
В 100 граммах моркови содержится 32 калории и большое количество клетчатки. Так почему бы не сделать из нее блины?
50 грамм моркови, 125 грамм овсяных хлопьев, 75 грамм кефира, 1 яйцо.
Морковь натираем на средней терке и смешиваем с яйцом. Добавляем овсянку и кефир. Тщательно миксуем. Выпекаем на антипригарной сковороде.
Блины без яиц и молока
Максимально бюджетный вариант блинчиков, но, тем не менее, очень вкусный. Единственное, что такие блинчики будут довольно бледными.
2 стакана муки, 2-2,5 стакана воды или минералки, щепотка соли, сода на кончике ножа.
Смешиваем муку с солью и содой. Взбивая тесто, медленно вливаем воду. Мешаем до тех пор, пока масса не станет однородной и тягучей. Следите, чтобы не было комков. На минералке блины получаются более нежными и воздушными. Выпекаем на антипригарной сковороде.
Полезные шоколадные блины
Идеальная основа для полезного торта. Но никто не запрещает есть их просто так.
Смешиваем молоко и воду, добавляем муку, какао и подсластитель. Отдельно взбиваем яйцо с растительным маслом. Соединяем все и тщательно перемешиваем. Важно, чтобы не было комков. Выпекаем блинчики на антипригарной сковороде.
Протеиновые блинчики
Отличный вариант для тех, кто занимается в тренажерном зале.
Тщательно смешиваем все ингридиенты и выпекам на антипригарной сковороде.
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Вот-вот наступит масленичная неделя. Блины будут жариться практически в каждом доме. Жирные, сладкие, соленые, со всевозможными начинкам. Какая уж тут красивая...
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