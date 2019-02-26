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Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих

27.02.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Вот-вот наступит масленичная неделя. Блины будут жариться практически в каждом доме. Жирные, сладкие, соленые, со всевозможными начинкам. Какая уж тут красивая фигура. Понимаем вашу печаль и представляем подборку рецептов блинов, которые можно даже худеющим.

Блины без муки и сахара

Банановые блинчики без муки – это вкусный и питательный завтрак, который никак не отразиться на вашей фигуре.

Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих
1 стакан овсяных хлопьев, 2 банана, 3 яйца, 150 мл молока.

Овсянку измельчаем до состояния муки. Отделяем желтки и взбиваем их. Добавляем банановое пюре и молоко. Взбиваем белки и аккуратно вводим их в смесь. Перемешиваем все лопаткой. Выпекаем без масла, либо с его минимальным количеством на антипригарной сковороде.

Морковные блинчики

В 100 граммах моркови содержится 32 калории и большое количество клетчатки. Так почему бы не сделать из нее блины?

Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих50 грамм моркови, 125 грамм овсяных хлопьев, 75 грамм кефира, 1 яйцо.

Морковь натираем на средней терке и смешиваем с яйцом. Добавляем овсянку и кефир. Тщательно миксуем. Выпекаем на антипригарной сковороде.

Блины без яиц и молока

Максимально бюджетный вариант блинчиков, но, тем не менее, очень вкусный. Единственное, что такие блинчики будут довольно бледными.

Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих2 стакана муки, 2-2,5 стакана воды или минералки, щепотка соли, сода на кончике ножа.

Смешиваем муку с солью и содой. Взбивая тесто, медленно вливаем воду. Мешаем до тех пор, пока масса не станет однородной и тягучей. Следите, чтобы не было комков. На минералке блины получаются более нежными и воздушными. Выпекаем на антипригарной сковороде.

Полезные шоколадные блины

Идеальная основа для полезного торта. Но никто не запрещает есть их просто так.

Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих
80 грамм муки (40 грамм цельнозерновой, 40 грамм кукурузной), 100 грамм молока, 100 грамм воды, 10 грамм натурального какао (чистое какао без сахара в составе), 1 яйцо, 1 чайная ложка растительного масла, сахарозаменитель.

Смешиваем молоко и воду, добавляем муку, какао и подсластитель. Отдельно взбиваем яйцо с растительным маслом. Соединяем все и тщательно перемешиваем. Важно, чтобы не было комков. Выпекаем блинчики на антипригарной сковороде.

Протеиновые блинчики

Отличный вариант для тех, кто занимается в тренажерном зале.

Блины без муки, яиц и сахара. Топ-5 рецептов для худеющих
Полчашки овсяных хлопьев, 1 скуп протеина, полчашки белков, сахарозаменитель, 2 столовые ложки растительного масла.

Тщательно смешиваем все ингридиенты и выпекам на антипригарной сковороде.

 
 
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Вот-вот наступит масленичная неделя. Блины будут жариться практически в каждом доме. Жирные, сладкие, соленые, со всевозможными начинкам. Какая уж тут красивая...
 
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