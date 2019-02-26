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Продажи Lexus преодолели 10-миллионный рубеж

27.02.2019 09:01 — Разное | Tut.by  
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В Lexus, который в этом году отмечает свое 30-летие, рапортовали о знаменательной вехе в своей истории — продаже 10-миллионного автомобиля.


Знаменательное для Lexus событие произошло 19 февраля текущего года, вскоре после подведения люксовым подразделением Toyota итогов 2018 года. Также японский бренд, выпустивший в 2005 году первый в мире «подзаряжаемый» гибрид, преодолел отметку в 1,45 млн проданных по всему миру гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Продажи гибридомобилей Lexus в 2018 году выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом, говорится в официальном заявлении производителя.

Всего в течение 2018 календарного года в мире было продано 698 330 автомобилей Lexus, что на 4,5% больше, чем годом ранее. С момента основания бренда в 1989 году объем продаж автомобилей марки в Европе составил примерно 875 тысяч единиц, из которых около 365 тысяч — это «подзаряжаемые» гибриды. В 2018 году Lexus передал покупателям на европейском рынке 76 188 автомобилей — рекордное количество за всю историю бренда. В России Lexus также установил новый рекорд по продажам, реализовав в прошлом году 24 312 автомобилей.

 
 
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В Lexus, который в этом году отмечает свое 30-летие, рапортовали о знаменательной вехе в своей истории - продаже 10-миллионного автомобиля.
 
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