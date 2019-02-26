ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 марта в Лиде пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы»

27.02.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

9 марта в Лиде пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы»

9 марта в Лиде у стен замка пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы». Программа мероприятий стартует в 12.00.

Расписание следующее:

  • 12.00 — 12.40 — театрализованное открытие праздника «Зима, прощай! Весне — начало!»
  • 12.40 — 13.30 — тематическая концертно-игровая программа «Масленичные забавы»
  • 13.30 — 14.10 — концерт фольк-бэнда «Неруш» (г. Минск)
  • 14.10 — 14.20 — масленичный хоровод «Гори-гори ясно!»
  • 14.20 — 16.15 — концерт лучших творческих коллективов Лидского района «Лидский разгуляй» (народный семейный ансамбль Парфенчиков, народный ансамбль бытовых инструментов «Каханачка», народный вокальный ансамбль «Святліца», эстрадная студия «Акцент», студия современного танца «ArtDance Studio», народная студия эстрадной песни «Лида-мюзикл»).
  • 16.15-17.00 — фольк-дискотека для всей семьи «Этана-кола».

На протяжении праздника: фуд-стол «Блинная барыня», ремесленный дворик «Весенние краски», книжная выставка «Сударыня Масленица», детская интерактивная площадка «Где блины — там и мы», игры, конкурсы, развлечения, праздничная торговля и многое другое.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта в Лиде у стен замка пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы». Программа мероприятий стартует в 12.00. Расписание следующее: 12.00 — 12.40 — театрализованное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Государственные активы Минской области выросли на треть - Госкомимущество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика