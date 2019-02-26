|
9 марта в Лиде пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы»
Расписание следующее:
На протяжении праздника: фуд-стол «Блинная барыня», ремесленный дворик «Весенние краски», книжная выставка «Сударыня Масленица», детская интерактивная площадка «Где блины — там и мы», игры, конкурсы, развлечения, праздничная торговля и многое другое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта в Лиде у стен замка пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы». Программа мероприятий стартует в 12.00. Расписание следующее: 12.00 — 12.40 — театрализованное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)