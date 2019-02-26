В индустрии игр часто бывали и взлеты и падения. И за весь период ее существования происходили постоянные и беспрерывные изменения контроллеров, среди которых нередко встречались очень странные и необычные устройства. Рассмотрим некоторые из них.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые странные игровые устройства В индустрии игр часто бывали и взлеты и падения. И за весь период ее существования происходили постоянные и беспрерывные изменения контроллеров, среди которых...