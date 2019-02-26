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Самые странные игровые устройства
27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
В индустрии игр часто бывали и взлеты и падения. И за весь период ее существования происходили постоянные и беспрерывные изменения контроллеров, среди которых нередко встречались очень странные и необычные устройства. Рассмотрим некоторые из них.
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В индустрии игр часто бывали и взлеты и падения. И за весь период ее существования происходили постоянные и беспрерывные изменения контроллеров, среди которых...
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