Лучшие кардио-упражнения для домашней тренировки

Аэробные нагрузки признаны самыми эффективными в вопросе сжигания жировых отложений и снижения массы тела. Вы с легкостью можете освоить и проводить кардио-тренировки в домашних условиях, без дополнительного инвентаря. Все что от вас требуется, это время, знание техники выполнения упражнений, удобная одежда и настрой.

Поговорим о самых эффективных упражнениях для снижения веса, которые вы можете выполнять самостоятельно.

Разминка

Любую тренировку следует начинать с разминки. Разогрейте мышцы тела. Выполните повороты головы, наклоны. Отличной разминкой станет бег на месте и невысокие прыжки.

Помните, что активный процесс жиросжигания калорий начинается только через 20 минут после начала интенсивной тренировки.

Берпи

Отлично повышает сердцебиение, разогревает тело. Представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания.