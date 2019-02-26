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Лучшие кардио-упражнения для домашней тренировки
27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Аэробные нагрузки признаны самыми эффективными в вопросе сжигания жировых отложений и снижения массы тела. Вы с легкостью можете освоить и проводить кардио-тренировки в домашних условиях, без дополнительного инвентаря. Все что от вас требуется, это время, знание техники выполнения упражнений, удобная одежда и настрой.
Поговорим о самых эффективных упражнениях для снижения веса, которые вы можете выполнять самостоятельно.
Разминка
Любую тренировку следует начинать с разминки. Разогрейте мышцы тела. Выполните повороты головы, наклоны. Отличной разминкой станет бег на месте и невысокие прыжки.
Помните, что активный процесс жиросжигания калорий начинается только через 20 минут после начала интенсивной тренировки.
Берпи
Отлично повышает сердцебиение, разогревает тело. Представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания.
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Аэробные нагрузки признаны самыми эффективными в вопросе сжигания жировых отложений и снижения массы тела. Вы с легкостью можете освоить и проводить...
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