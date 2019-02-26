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Интересные факты о вулканах

27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Извержение вулкана – невероятно захватывающее происшествие. Это и разрушительная сила, и красота, которую невозможно описать словами.

Вулканы и извержения:

  • В Древнем Риме существовала легенда о Боге подземного огня. Его называли Вулкан. Именно от этого слова и происходит современное название.
  • Самым опасным вулканом современности признан Попокатепетль. Он располагается в Мексике, близ столицы.
  • В мире существует страна, на территории которой нет ни одного активного вулкана. Это Австралия.
  • Многие острова, на которых сейчас живут люди имеют вулканическую природу образования.
  • Самые плодородные земли располагаются вокруг вулканов.
  • Лава, вытекающая из жерла вулкана, развивает скорость до 90 км/ч.
  • Самый молодой остров нашей планеты был образован 60 лет назад. Этому поспособствовало извержение подводного вулкана рядом с Исландией.
  • В истории есть случаи, когда вулкан полностью уничтожает целый остров и все его население. Такое случилось с островом Мартиника. В живых остались 2 человека. Погибшими значатся 30 тысяч человек.
  • На данный момент зафиксировано 1500 действующих вулканов на всей планете.
  • В Исландии научились применять вулканическую энергию.
  • Мировые воды скрывают под собой в 5 раз больше вулканов, чем их расположено на суше.
  • Самое сильное извержение из зафиксированных произошло на территории Индонезии. Тогда температура на планете упала на несколько градусов на целый год. Оно произошло на острове Суматра. Сейчас там располагается самое большое вулканическое озеро на Земле.

Интересные факты о вулканах

  • На территории Антарктиды расположен действующий вулкан Эребус. Извержения происходят непрерывно.
  • Оказывается, самая высокая гора – это вулкан Мауна-Лоа. Его высота 10 210 м, включая подземную часть.
  • Сильное извержение вулкана способно изменить климат на всей Земле.
 
 
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Извержение вулкана – невероятно захватывающее происшествие. Это и разрушительная сила, и красота, которую невозможно описать словами. Вулканы и извержения: В...
 
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