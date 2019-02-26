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Интересные факты о вулканах
27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Извержение вулкана – невероятно захватывающее происшествие. Это и разрушительная сила, и красота, которую невозможно описать словами.
Вулканы и извержения:
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Извержение вулкана – невероятно захватывающее происшествие. Это и разрушительная сила, и красота, которую невозможно описать словами. Вулканы и извержения: В...
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