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Volkswagen представил самую мощную версию Touareg с 421-сильной дизельной «восьмеркой»

27.02.2019 09:08 — Разное | Tut.by  
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Появившийся прошлой осенью на нашем рынке новый Volkswagen Touareg дебютировал с шестицилиндровыми моторами объемом 3 л, и AUTO.TUT.BY, к слову, уже оценил на ходу 249-сильную дизельную версию кроссовера. А на грядущем Женевском автосалоне немцы покажут топ-версию флагманского SUV, получившую под капот могучий восьмицилиндровый дизель объемом 4 л.


Причем речь идет не только о самой мощной версии Touareg третьего поколения, но и самой мощной модели в нынешнем модельном ряду Volkswagen. Оснащенный парочкой турбокомпрессоров агрегат развивает на Touareg 421 лошадиную силу и впечатляющие 900 Нм крутящего момента, позволяя машине разменивать первую «сотню» за паспортные 4,9 секунды. Максимальная скорость по негласной немецкой традиции ограничена 250 км/ч. Интересно, что паспортная динамика Touareg V8 TDI идентична таковой у рассекреченного на днях маленького «паркетника» T-Roc R, у которого число цилиндров и объем двигателя в два раза меньше.


Отвечающая эконормам Euro 6d-Temp V-образная «восьмерка» работает в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. В списке стандартного оснащения Touareg V8 TDI — отделка салона кожей, пневмоподвеска, электропривод задней двери, стальные накладки на педалях и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Европейские продажи Touareg V8 TDI начнутся весной, но цен в компании пока не озвучили.

 
 
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На мартовский Женевский автосалон Volkswagen привезет топ-версию флагманского SUV Touareg, которая получила под капот могучий восьмицилиндровый дизель объемом 4 л.
 
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