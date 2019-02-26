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Четырехмесячный малыш умер в Гомеле
Фото из архива
27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК Беларуси проводит проверку по факту гибели в областном центре 4-месячного ребенка, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
Младенец умер дома. По предварительной информации, смерть не имеет насильственного характера.
Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК Беларуси проводит проверку по факту гибели в областном центре 4-месячного ребенка, сообщили БЕЛТА в...
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