Не дождетесь! Александр Глеб будет играть. Футболист опроверг свои слова о скором завершении карьеры









Тот комментарий Глеб давал британским журналистам.





Я им сказал то, что знал… На английском. (Смеется). На самом деле еврокубки завершились, сейчас идет подготовка к сезону. На носу сборная. Я это имел в виду.





Возникло ощущение, что ты уже фактически прощаешься.

Когда я решу, ты узнаешь об этом первой. (Улыбается). Я просто говорил по-английски. Жалко, переводчика не было. Все-таки на английском – не так часто разговариваю на этом языке на родине. Поэтому как-то старался подбирать слова. Вышло то, что вышло. Я же знаю прекрасно английскую прессу. Как они могут провоцировать. Ничего страшного, это в порядке вещей.



