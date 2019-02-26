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Не дождетесь! Александр Глеб будет играть. Футболист опроверг свои слова о скором завершении карьеры

27.02.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Глеб: завершение карьеры? Я об этом сказал на английском. Вышло то, что вышло…



Тот комментарий Глеб давал британским журналистам. 

Я им сказал то, что знал… На английском. (Смеется). На самом деле еврокубки завершились, сейчас идет подготовка к сезону. На носу сборная. Я это имел в виду.

Возникло ощущение, что ты уже фактически прощаешься.
Когда я решу, ты узнаешь об этом первой. (Улыбается). Я просто говорил по-английски. Жалко, переводчика не было. Все-таки на английском – не так часто разговариваю на этом языке на родине. Поэтому как-то старался подбирать слова. Вышло то, что вышло. Я же знаю прекрасно английскую прессу. Как они могут провоцировать. Ничего страшного, это в порядке вещей.


 
 
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Глеб: завершение карьеры? Я об этом сказал на английском. Вышло то, что вышло…
 
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