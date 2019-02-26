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Фотофакт. Сестры монастыря в Могилеве призвали тунеядцам милостыню не давать
Могилевский правозащитник Алексей Колчин во время прогулки по парку в Подниколье увидел феноменальное объявление на воротах, ведущих во двор местного монастыря. Сестры обители «убедительно просят» прихожан не подавать денежную милостыню «тунеядцам и лицам с алкогольной зависимостью».
Кого именно сестры считают тунеядцами, в объявлении, к сожалению, не сказано. Кто знает, может это шаг в поддержку декрета президента об искоренении социального иждивенчества?
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Могилевский правозащитник Алексей Колчин во время прогулки по парку в Подниколье увидел феноменальное объявление на воротах, ведущих во двор местного монастыря....
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