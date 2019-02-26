Замглавы МИД Беларуси: Украина — братская страна и идет в правильном направлении

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Украина — братская страна, и Беларусь заинтересована не только в экономическом сотрудничестве, но и в политических отношениях с ней.





Во время встречи с заместителем председателя Львовской областной государственной администрации Романом Филипповым замглавы МИД Беларуси Андрей Евдоченко отметил, что сегодня с Беларусью сотрудничают 150 компаний Львовщины.





«Мы заинтересованы не только в экономическом сотрудничестве, но и политических отношениях. Украина — братская страна и наш сосед. Вы идете в правильном направлении. Украина с точки зрения экспорта для нас является вторым партнером, и мы готовы и в дальнейшем сотрудничать», — сказал Андрей Евдоченко.





Глава Львовской области в свою очередь отметил, что Львовщина заинтересована в дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества с регионами Беларуси в контексте реализации совместных проектов в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина».









«Мы готовы искать партнеров для сотрудничества с белорусскими предприятиями, которые выходят на украинский рынок, и проводить консультации для них. А также наши предприятия заинтересованы в консультациях с белорусской стороны», — сказал Роман Филиппов.



