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Замглавы МИД Беларуси: Украина — братская страна и идет в правильном направлении

27.02.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Об этом во время пятого заседания украинско-белорусской рабочей группы по вопросам взаимной торговли заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, сообщает сайт Львовской областной администрации.


Фото: loda.gov.ua

Украина — братская страна, и Беларусь заинтересована не только в экономическом сотрудничестве, но и в политических отношениях с ней. 

Во время встречи с заместителем председателя Львовской областной государственной администрации Романом Филипповым замглавы МИД Беларуси Андрей Евдоченко отметил, что сегодня с Беларусью сотрудничают 150 компаний Львовщины.

«Мы заинтересованы не только в экономическом сотрудничестве, но и политических отношениях. Украина — братская страна и наш сосед. Вы идете в правильном направлении. Украина с точки зрения экспорта для нас является вторым партнером, и мы готовы и в дальнейшем сотрудничать», — сказал Андрей Евдоченко.

Глава Львовской области в свою очередь отметил, что Львовщина заинтересована в дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества с регионами Беларуси в контексте реализации совместных проектов в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина».


«Мы готовы искать партнеров для сотрудничества с белорусскими предприятиями, которые выходят на украинский рынок, и проводить консультации для них. А также наши предприятия заинтересованы в консультациях с белорусской стороны», — сказал Роман Филиппов.


 
 
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Об этом во время пятого заседания украинско-белорусской рабочей группы по вопросам взаимной торговли заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси...
 
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