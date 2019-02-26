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Белорусская бизнес-леди совершила рекордно дорогую покупку недвижимости в Юрмале
Мария Гвардейцева приобрела дом и земельный участок за 6,35 миллионов евро.
фото: relax.by
Об этом
Как и в 2017 году, в 2018 году в курортном городе зарегистрировано всего девять сделок, сумма которых превысила 1 млн евро.
Самая дорогая сделка заключена белоруской Марией Гвардейцевой. В ноябре прошлого года она купила здесь участок и дом. Площадь участка составляет 7075 квадратных метров.
Мария Гвардейцева - директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers, соучредитель Ассоциации компаний коммуникационных консультантов (АККК) и мать четверых детей.
фото: db.lv
Супруг Марии - Сергей Гвардейцев, занимает 29-е место в топ-200 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника».
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Мария Гвардейцева приобрела дом и земельный участок за 6,35 миллионов евро.
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