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Белорусская бизнес-леди совершила рекордно дорогую покупку недвижимости в Юрмале

27.02.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Мария Гвардейцева приобрела дом и земельный участок за 6,35 миллионов евро.


фото: relax.by

Об этом пишет Delfi со ссылкой на газету Dienas Bizness, которая знакомит с информацией о 40 крупнейших прошлогодних сделках купли-продажи недвижимости в Юрмале.

Как и в 2017 году, в 2018 году в курортном городе зарегистрировано всего девять сделок, сумма которых превысила 1 млн евро.

Самая дорогая сделка заключена белоруской Марией Гвардейцевой. В ноябре прошлого года она купила здесь участок и дом. Площадь участка составляет 7075 квадратных метров.

Мария Гвардейцева - директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers, соучредитель Ассоциации компаний коммуникационных консультантов (АККК) и мать четверых детей.



фото: db.lv


Супруг Марии - Сергей Гвардейцев, занимает 29-е место в топ-200 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника». 


 
 
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Мария Гвардейцева приобрела дом и земельный участок за 6,35 миллионов евро.
 
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