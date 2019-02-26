Белорусская бизнес-леди совершила рекордно дорогую покупку недвижимости в Юрмале

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пишет Delfi со ссылкой на газету Dienas Bizness, которая знакомит с информацией о 40 крупнейших прошлогодних сделках купли-продажи недвижимости в Юрмале. Об этомDelfi со ссылкой на газету Dienas Bizness, которая знакомит с информацией о 40 крупнейших прошлогодних сделках купли-продажи недвижимости в Юрмале.





Как и в 2017 году, в 2018 году в курортном городе зарегистрировано всего девять сделок, сумма которых превысила 1 млн евро.





Самая дорогая сделка заключена белоруской Марией Гвардейцевой. В ноябре прошлого года она купила здесь участок и дом. Площадь участка составляет 7075 квадратных метров.





Мария Гвардейцева - директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers, соучредитель Ассоциации компаний коммуникационных консультантов (АККК) и мать четверых детей.





фото: db.lv





Супруг Марии - Сергей Гвардейцев, занимает 29-е место в топ-200 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника».



