Уроженец Минска написал в Нью-Йорке мемуары в рецептах

Как пишет газета, несмотря на то, что издание содержит 25 рецептов, его место – далеко не только на кухонном столе. Книга представляет собой более сложное произведение.





Она содержит детские воспоминания автора о Минске , семье и родственниках, а также о сложном переезде в Нью-Йорк через Вену и Рим, который произошел в 1980-х.





На обложке издания значится, что это – мемуары с рецептами. Добавляется, что действие охватывает три поколения и два континента, а объединено оно обеденным столом.





Книга начинается с описания детства писателя. Так, он повествует о своей бабушке, которая из-за голода во время войны была помешана на хлебе и всегда держала дома пять буханок.





Как сказано на сайте Бориса Фишмана, родился он в Минске и эмигрировал в США в 1988 году в возрасте 9 лет. В более зрелом возрасте занялся журналистикой и литературным трудом.





Окончил Принстонский университет, где изучал русскую литературу, а также Нью-Йоркский университет, где получил степень по беллетристике.









Статьи и эссе Фишмана опубликованы в New Yorker, New York Times Magazine, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian и других изданиях.





До «Дикого пира» он выпустил еще две книги – «Запасная жизнь» и «Держите малыша подальше от родео», которые, как говорится на сайте, получили одобрение критиков.



