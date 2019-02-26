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Уроженец Минска написал в Нью-Йорке мемуары в рецептах

27.02.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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New York Times опубликовала мини-рецензию на книгу «Дикий пир». Ее автор – уроженец Беларуси Борис Фишман, живущий сейчас в США.

Уроженец Минска написал в Нью-Йорке мемуары в рецептах
Как пишет газета, несмотря на то, что издание содержит 25 рецептов, его место – далеко не только на кухонном столе. Книга представляет собой более сложное произведение.

Она содержит детские воспоминания автора о Минске, семье и родственниках, а также о сложном переезде в Нью-Йорк через Вену и Рим, который произошел в 1980-х.

На обложке издания значится, что это – мемуары с рецептами. Добавляется, что действие охватывает три поколения и два континента, а объединено оно обеденным столом.

Книга начинается с описания детства писателя. Так, он повествует о своей бабушке, которая из-за голода во время войны была помешана на хлебе и всегда держала дома пять буханок.

Как сказано на сайте Бориса Фишмана, родился он в Минске и эмигрировал в США в 1988 году в возрасте 9 лет. В более зрелом возрасте занялся журналистикой и литературным трудом.

Окончил Принстонский университет, где изучал русскую литературу, а также Нью-Йоркский университет, где получил степень по беллетристике.


Статьи и эссе Фишмана опубликованы в New Yorker, New York Times Magazine, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian и других изданиях.

До «Дикого пира» он выпустил еще две книги – «Запасная жизнь» и «Держите малыша подальше от родео», которые, как говорится на сайте, получили одобрение критиков.


 
Теги: Минск
 
 
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New York Times опубликовала мини-рецензию на книгу «Дикий пир». Ее автор – уроженец Беларуси Борис Фишман, живущий сейчас в США.
 
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