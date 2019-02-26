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В мире есть всего два профессиональных игрока в гандбол, которые пишут картины: Никита Вайлупов и исландская спортсменка

27.02.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Гандболист сборной Беларуси Никита Вайлупов выставил на продажу свои художественные работы.

В мире есть всего два профессиональных игрока в гандбол, которые пишут картины: Никита Вайлупов и исландская спортсменка
https://vsr.mil.by
Картины в стиле Джексона Поллока выставлены на продажу в Шоу-руме молодых и начинающих художников. Их автор - игрок минского СКА и национальной сборной по гандболу Никита Вайлупов. И знаете что? Посетители в восторге от них, а профессионалы говорят о необычной технике автора.

"Если бы я был профессиональным художником с соответствующим образованием, я бы рассказал вам и о стиле, и о технике. А так…Мне легче создать работу, чем объяснить, что я делаю.  Это абстракционизм – я с помощью красок брызгами, разводами выражаю свои эмоции, свое внутреннее состояние. Почему абстракционизм? Потому что рисовать я вовсе не умею: ни кота, ни собаку, ни натюрморт не изображу", - признается Никита.



В детстве гандболист ходил в художественную школу. Целый месяц, когда учился в седьмом классе. Но понял, что это – не его. А потянуло рисовать его совсем недавно: около полутора лет назад. "Прежде всего – это мое хобби, увлечение, от которого я получаю удовольствие. Как, впрочем, и от всего, чем занимаюсь", - утверждает гандболист.

Его картины действительно напоминают полотна знаменитого "Джека Разбрызгивателя" - Джексона Поллока, идеолога абстрактного экспрессионизма, пишет Интерфакс И так же как и Поллок, разбрызгивавший краски, Никита не использует кисти: он бросает краски на холст руками, пользуется шпателем и резиновым валиком… В общем, практически всем, что попадется под руку. Самовыражение и никаких рамок и канонов!

Свои работы – произведениями искусства Никита их не называет из уважения к профессиональным художникам – гандболист дарит коллегам по команде и тренерам. Есть его работа и у легендарного Спартака Мироновича: Никита сделал подарок знаменитому тренеру на 80-летие. Говорит, картина Спартаку Петровичу очень понравилась.

А вот в выставках Никита Вайлупов участвует не часто, хотя дома уже скопилось около 80 работ. Говорит, что в первую очередь он гандболист и именно игре он уделяет основное время. О возможности выставиться в постоянно действующем  Шоу-руме молодых и начинающих художников, открывшемся в "ОфистонМаркет", узнал случайно. «Услышал, что любой желающий может предложить картины в экспозицию - принес свои работы. Кажется, не зря: многим нравится", - рассказывает Никита.


Продажа картин, утверждает гандболист, вторична: "Дело совсем не в деньгах. Главное для меня – эмоции, которые получаешь, когда видишь, что людям нравится то, что ты делаешь. Иногда я просто дарю картины – когда вижу, что человека заинтересовала твоя работа, но у него по каким-то причинам нет возможности приобрести ее. И, делая подарок, тожеполучаю удовольствие".

В мире есть всего два профессиональных игрока в гандбол, которые пишут картины: Никита и исландская художница Одур Омарсдоттир (играет в команде Stjarnan  («Звезда»), Исландия).


 
 
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Гандболист сборной Беларуси Никита Вайлупов выставил на продажу свои художественные работы.
 
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